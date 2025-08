Makoke presume de su último posado en bikini y desvela quiénes serán los invitados de su inminente boda

Makoke vuelve a ser noticia en pleno verano tras compartir uno de sus ya tradicionales posados en bikini ya tan solo semanas de su próxima boda. La colaboradora, acostumbrada a ser foco de atención desde sus inicios en televisión, no duda en hablar con sinceridad sobre dos de los temas que más curiosidad despiertan entre sus seguidores: su imagen y su vida personal.

Sobre su posado, la ex de Kiko Matamoros asegura que no es ninguna novedad y que es algo que le ha gustado desde siempre: "A ver, yo todos los veranos intento posar en bikini. Me encanta, aparte ya me veo un poquito más recompuesta, tengo un poquito ya más... voy cogiendo mi tono muscular", comenta con humor. "No es nada nuevo, es que lo llevo haciendo toda la vida, que tengo ya unos años. Siempre me gusta posar en bikini, pero desde pequeñita, desde que estaba en Telecupón, y me gusta hacer fotos en bikini, en bañador. No sé por qué ahora llama más la atención cuando llevo tres meses en bañador, en un reality, o sea que tampoco...", explica.

En cuanto a su boda, admite que está viviendo una etapa llena de ilusión y nervios: "Estoy nerviosa, pero muy feliz, porque preparar una boda es algo muy bonito, y estoy con el gusanito, y la verdad que...".

Respecto a la lista de invitados, Makoke reconoce la dificultad de organizar una boda íntima: "Sí, la verdad que hay un problema, pero vamos, es que es una boda íntima en que hemos decidido los novios hacer una boda íntima, invitar solamente a la gente más cercana, y ya está. Es un sitio que no te puedes exceder, de 130 personas, y lo dividen en dos, cada uno, o sea, 65, y de 65 divides 30 amigos, van con sus parejas, son 30, entonces es una boda de gente muy íntima". Como solución, señala que ha optado por no invitar a ninguno de sus muchos compañeros de televisión para evitar malentendidos, eligiendo compartir ese día tan especial únicamente con su círculo más cercano.