Claudia Bavel asegura que el "modus operandi" de Iker Casillas es negar a todas las mujeres

31/07/2025 CLAUDIA BAVEL EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS TV

Después de los testimonios de la Pantoja colombiana y de Elisa, dos chicas que aseguran haber tenido un romance con Iker Casillas que se habría solapado en el tiempo, el nombre de Claudia Bavel ha vuelto a resonar en los medios de comunicación.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con la creadora de contenido para adultos y ha confesado que se cree perfectamente que Iker llame 'locas' a estas chicas o las deje como tal porque ella lo ha sufrido en sus propias carnes: "Iker, tengo audios insultándome, que me parece muy romántico que aún sigas pensando en mí, aunque sea para insultarme".

En cuanto a qué le parece que el exfutbolista niegue públicamente a todas sus parejas, Claudia ha comentado que "el modus operandi siempre será el mismo", negarlas públicamente aunque haya pruebas que demuestren sus historias.

Además, Claudia ha querido responder a Elisa y ha dejado claro que "contó que yo me puse en contacto con ella, pero fue ella" y ha asegurado que se quiere mantener al margen de estas polémicas: "Tampoco quiero entrar a hablar de gente que no conozco ni me importa".