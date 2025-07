La Princesa Leonor recibe, muy emocionada, la Medalla de Oro de Galicia: "Me gustaría ser capaz de transmitir..."

14/07/2025 La Princesa Leonor ha recibido este lunes la Medalla de Oro de Galicia 2025. Día especialmente emotivo para la Princesa Leonor que, horas después de llegar a Marín a bordo del crucero de instrucción Juan Sebastián Elcano y poner fin a su formación militar naval en La Armada después de un año inolvidable, y de una travesía de 7 meses recorriendo el mundo en el emblemático navío junto a sus compañeros guardamarinas, ha recibido la Medalla de Oro de Galicia 2025. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CASA S.M. EL REY

Día especialmente emotivo para la Princesa Leonor que, horas después de llegar a Marín a bordo del crucero de instrucción Juan Sebastián Elcano y poner fin a su formación militar naval en La Armada después de un año inolvidable, y de una travesía de 7 meses recorriendo el mundo en el emblemático navío junto a sus compañeros guardamarinas, ha recibido la Medalla de Oro de Galicia 2025.

Un acto cargado de simbolismo que se ha celebrado este lunes a las 10.30 horas en el Pazo de Raxoi en Santiago de Compostela y en el que la hija mayor de los Reyes Felipe y Letizia se ha mostrado muy emocionada al confesar lo que ha significado esta etapa en Galicia para ella.

Con el uniforme de gala de La Armada, la Princesa de Asturias era recibida en la Plaza del Obradoiro de la capital gallega por decenas de personas, a las que derrochando sonrisas y cercanía se acercó a saludar entre vítores y aplausos, antes de acceder al interior de la sede de la Xunta de Galicia para recibir la máxima distinción de la Comunidad de manos de su presidente, Alfonso Rueda, como reconocimiento a su formación militar en la Escuela Naval de Marín y como muestra de "afecto y el respeto del pueblo gallego" a la heredera al trono.

La ceremonia arrancaba con el himno de España interpretado por gaitas y, tras recibir la Medalla de Oro, la Princesa Leonor pronunciaba un significativo discurso mezclando el castellano y el gallego, para agradecer a Galicia que le hayan hecho sentir en casa desde el primer momento.

"Me gustaría ser capaz de transmitir lo que ha significado para mí Galicia en estos meses de formación como guardiamarina. Hoy Galicia es tierra de acogida y puedo dar fe, porque me sentí como una gallega más" ha comenzado, recordando además a los emigrantes, "todos los gallegos que tuvieron que tuvieron que dejar su casa para buscar una vida mejor", a algunos de los cuales ha conocido durante su travesía con el Elcano, apuntando que en muchos países de Sudamérica se sigue llamando a los españoles "gallegos".

"A los 75 guardiamarinas de mi promoción y a los de otras promociones con los que he compartido también mucho tiempo. Todos me han acogido y me han ayudado desde aquel 29 de agosto en el que entré por la puerta de Calos I. Juntos hemos agradecido el cariño que siempre han mostrado los marinenses y por eso me siento muy honrada" ha agradecido este reconocimiento tan especial.

"Mi vida en la ría de Pontevedra ha sido intensa y exigente, pero también he podido disfrutar del buen ambiente en cada lugar que pisé, y de la comida, sobre todo los furanchos", ha añadido, haciendo referencia a este tipo de locales tan característicos de la costa gallega, casas particulares en las que se vende el excedente de su cosecha de vino junto a comida casera preparada por sus propietarios.

Destacando el carácter de los gallegos, ha pronunciado las palabras grabadas en la Medalla de Oro, que se entrega a "os bos e xenerosos" (los buenos y generosos), asegurando que "no hay modo mejor de describir a las gentes de esta tierra, a vosotros".

Emocionada, la Princesa de Asturias ha confesado que "no sentiré morriña" porque entre sus planes está volver "siempre" a Galicia. "O, como escuché al entrar a la ría de Ferrol -a bordo del crucero de instrucción- aquí está mi hogar, donde se acaba el mar", citando así la canción más popular de Los Limones, Ferrol.

Una jornada repleta de sentimientos que no termina aquí, puesto que tras recibir la máxima condecoración de la Xunta de Galicia, Leonor se ha desplazado a Marín para ser distinguida como "Hija Adoptiva" de la localidad pontevedresa donde ha realizado su formación militar naval.

El día 16 de julio -festividad de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros-, la heredera al trono recibirá su despacho como alférez de fragata de manos del Rey Felipe VI en un acto en el que también estarán presentes la Reina Letizia y la Infanta Sofía.