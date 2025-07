Claudia Bavel se posiciona al lado de Iker Casillas en su polémica con Claudia Montes

Se le relacionó con José Luis Ábalos, pero su testimonio en televisión asegurando que había tenido un romance con Iker Casillas fue todavía más sonado a nivel informativo. Sin embargo, el exfutbolista negó conocerla.

Ahora, Claudia Bavel -quien también mantuvo contacto con el futbolista durante un tiempo- ha hablado ante las cámaras de Europa Press en exclusiva y se ha puesto, sorprendentemente, del lado de Iker respecto a la polémica que tiene con Montes.

A pesar de no querer "dar mucho protagonismo a esta chica" porque "lo está buscando y no quiero que lo encuentre conmigo", la joven ha asegurado que "un tweet dice más que muchas cosas, ¿no? ¿No ha puesto un tweet de Iker diciendo que no la conoce de nada?", dejando entrever que confía en su palabras.

Además, se le preguntaba también si cree que el exjugador del Real Madrid habría llevado a su pueblo a Claudia para tener más intimidad, la creadora de contenido para adultos ha confesado que "no creo que él sea así, la verdad".

Una actitud que ha llamado especialmente la atención porque después de hablar de su 'relación' con el jugador de fútbol en los platós de televisión y de que éste le negase, sorprende que ahora tome partido por él en su polémica con Montes.