Candidata comunista Jeannette Jara logra victoria aplastante en primarias en Chile

(Bloomberg) -- La comunista Jeannette Jara ganó las primarias presidenciales de la izquierda en Chile el domingo, superando a una candidata más moderada en un sorprendente repunte en su apoyo poco antes de las elecciones.

Jara, exministra de Trabajo del presidente Gabriel Boric, obtuvo el 60,2% de los votos, seguida por la exministra del Interior Carolina Tohá, con el 28%, según informó el Servel, con el 99,6% de los votos escrutados. Gonzalo Winter obtuvo el 9% y Jaime Mulet, el 2,8%.

Jara aún deberá enfrentar una dura batalla para ganar el cargo más alto del país, ante el bajo nivel de apoyo del actual gobierno de izquierda. Además, la delincuencia y la migración clandestina, dos temas que son puntos fuertes de la oposición conservadora, son las principales preocupaciones de los votantes. La economía chilena también enfrenta retos como el débil crecimiento y el alto desempleo. Las acciones locales se han disparado este año ante la esperanza de que un gobierno promercado gane la presidencia.

“Queda por ver hasta qué punto y con qué rapidez estará dispuesta Jara a moverse hacia el centro”, dijo Kenneth Bunker, analista político y profesor de la Universidad San Sebastián, quien añadió que existe la posibilidad de que dos candidatos de derecha, José Antonio Kast y Evelyn Matthei, lleguen a la segunda vuelta.

Inesperada

El triunfo de Jara supone una remontada, ya que hasta hace unas semanas, la mayoría de las encuestas de opinión pública no le daban ninguna posibilidad frente a Tohá. A diferencia de su oponente, Jara era relativamente desconocida hasta que formó parte del gabinete del actual presidente Gabriel Boric.

Jara se ganó elogios por mostrar pragmatismo a principios de este año, cuando ayudó a negociar con la derecha una reforma al sistema de pensiones privadas de Chile, rompiendo un estancamiento que se había prolongado por más de una década.

La candidata del Partido Comunista llegó con impulso a las primarias de hoy gracias a su carisma, su conexión con las masas y una campaña inteligente en redes sociales. Su ascenso también coincidió con la falta de organización entre los seguidores de Tohá y la debilidad del partido gobernante, el Frente Amplio, que apoyaba a Winter.

“Aunque los mercados habían descontado en parte la victoria de Jara, la distancia entre ella y Tohá en las primarias fue inesperada”, afirmó Klaus Kaempfe, director de inversiones de Credicorp Capital. “Es probable que tanto el índice bursátil IPSA como el peso chileno caigan el lunes”.

Aunque la personalidad de Jara la convierte en una muy buena candidata, a mucha gente en Chile todavía le cuesta votar por un comunista, según dijeron varios analistas en una mesa redonda celebrada el miércoles en la oficina de Bloomberg en Santiago. Además, las primarias del domingo registraron una participación muy baja, de alrededor del 9%, según el Servel, lo que refleja un escaso entusiasmo por la izquierda política.

“Partir con un millón y tanto de votos es preocupante”, escribió en X Claudio Fuentes, profesor de ciencias políticas de la Universidad Diego Portales.

Encuesta Cadem

Jara pasa ahora a la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 16 de noviembre, donde se la considera menos competitiva que Tohá frente a los favoritos de la derecha, Kast, un exdiputado ultraconservador que se ha presentado dos veces a las elecciones presidenciales, y Matthei, una candidata más moderada que ha sido senadora, ministra de Trabajo y alcaldesa.

En una encuesta de Cadem publicada el domingo por la noche, Kast lideraba con un 24% de intención de voto, frente al 19% de la semana anterior. El apoyo a Matthei cayó al 10%, y fue superada por Jara, que alcanzó el 16%. La encuesta se realizó entre el 25 y el 27 de junio.

“Mi escenario base es que la derecha recupere la presidencia y el Congreso en las elecciones de fin de año”, afirmó Kaempfe, de Credicorp Capital.

La segunda vuelta, si fuera necesaria, se celebraría el 14 de diciembre. Las leyes electorales prohíben la reelección presidencial, lo que significa que Boric no puede presentarse a la reelección.

