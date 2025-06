República Checa denuncia espionaje e intimidación de China durante una visita de la vicepresidenta de Taiwán

Los servicios de Inteligencia de República Checa han denunciado que agentes chinos efectuaron misiones de seguimiento a la vicepresidenta de Taiwán, Hsiao Bi Khim, durante su visita al país europeo en marzo del año pasado, en lo que han condenado como un acto de "intimidación" que podría haber puesto en peligro la vida de la responsable política.

La primera noticia se dio a conocer el pasado jueves, cuando el portavoz del Servicio de Inteligencia Militar checo Jan Pejsek, confirmó a Radio Praga Internacional que empleados de la Embajada china en Pekín comenzaron a "seguir físicamente" a la vicepresidenta (en aquel momento en una visita extraoficial, uno de sus primeros viajes tras asumir el cargo) "hasta el punto de poner en peligro su vida".

El riesgo, según fuentes adicionales de Inteligencia, esta vez bajo condición de anonimato, se debía a que estos agentes que seguían en coche a la vicepresidenta conducían "de manera errática" y estuvieron a punto de causar un accidente de tráfico. Cuando la Policía detuvo el coche, uno de sus ocupantes presentó un pasaporte diplomático chino.

La Inteligencia checa ha condenado esta "violación flagrante de las relaciones diplomáticas" y apunta como responsables directos a los integrantes Oficina Militar de la Embajada de China en el país. China, cabe recordar, lleva décadas proclamando su soberanía sobre Taiwán, mientras que las autoridades de la isla defienden su autonomía y denuncian constantes maniobras de presión desde Pekín.

La vicepresidenta ha hablado a través de las redes sociales para "agradecer a las autoridades checas su hospitalidad" así como la seguridad que le proporcionaron durante su visita antes de condenar a Pekín por sus actos.

"Las actividades ilegales del Partido Comunista de China no me impedirán expresar los intereses de Taiwán ante la comunidad internacional", ha asegurado en un mensaje en su cuenta de X. "Taiwán no se dejará aislar por la intimidación", añadió la vicepresidenta -- en su día principal representante diplomática de la isla ante EEUU -- en su cadena de mensajes, publicados este pasado sábado.

CHINA PIDE A PRAGA QUE NO SE DEJE "MANIPULAR" POR LOS TAIWANESES

En una contundente respuesta, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Guo Jiakun, declaró que el hecho de que la República Checa permita la visita de figuras "de línea dura" a favor de la independencia de Taiwán como Hsiao constituye una "grave violación del principio de una sola China y de los compromisos políticos de la República Checa con China".

Para el portavoz, visitas como esta representan "una flagrante injerencia en los asuntos internos de China, sobre los que ha expresado su firme insatisfacción y oposición", lamentó en rueda de prensa recogida por el diario estatal 'Global Times', donde rechazó categóricamente cualquier acto de espionaje o intimidación.

"Quiero enfatizar que el personal diplomático chino siempre ha respetado las leyes y regulaciones del país anfitrión. China insta a las partes pertinentes a no dejarse provocar ni manipular por las fuerzas separatistas a favor de la independencia de Taiwán, y a no crear problemas innecesarios ni una propaganda maliciosa que debilite las relaciones bilaterales", concluyó el portavoz.