Más de 375.000 niños en España se quedan solos en casa frente al móvil sin presencia de un adulto, según Educo

Más de 375.000 niños de 6 a 13 años en España (un 10% del total) tienen las llaves de casa y pasan horas solos porque sus padres no pueden acompañarlos por falta de recursos económicos, de tiempo o de redes familiares.

Así lo pone de relieve el estudio de Educo 'Niños de la llave 3: la vida empantallada' publicado este viernes y que se basa en una encuesta a 2.316 familias de toda España con hijos de 6 a 13 años.

"La soledad no ha desaparecido, sino que se ha transformado adentrándose en el mundo digital. Durante el verano, la situación se agrava, ya que la falta de actividades y acompañamiento multiplica las horas de exposición a las pantallas", explica la directora general adjunta de Educo, Guiomar Todó.

El informe indica que los niños reciben su primer smartphone con 9 años y 10 meses, mientras que las llaves de casa las tienen cumplidos los 11 años y un mes. De este modo, a los 10 años, el 60% ya tiene móvil, cifra que asciende al 93% al cumplir los 13, siendo de 9 a 15 el "segundo periodo sensible de aprendizaje, un momento crucial para su desarrollo cognitivo, social y emocional".

Asimismo, en torno al 40% de padres afirma que sus hijos están "más" o "mucho más" expuestos a pantallas en verano. Durante el año, los menores dedican dos horas y 35 minutos al día al teléfono móvil, alcanzando las 3 horas de media diaria el fin de semana, con un uso simultáneo de varios dispositivos.

En cuanto a su uso, el estudio señala que el 62,2% de los padres encuestados afirma que sus hijos usan pantallas para tareas escolares y más del 50% reconoce también que lo utilizan para ver series, jugar online o chatear, muchas veces hasta bien entrada la noche.

Respecto a los efectos perjudiciales del uso de dispositivos electrónicos, el informe apunta que un 36% de los encuestados ve relación clara entre uso de pantallas y problemas de sueño y un 33% reconoce el vínculo con la ansiedad, el estrés o la depresión.

Además, menos de la mitad de las familias encuestadas (43,4%) considera que la atención y la concentración resultan afectadas, y el 35,3% está de acuerdo con que perjudica al rendimiento escolar.

"Por desgracia, es muy común el caso de chicos y chicas de 9 o 10 años que se quedan jugando a la Play o con el TikTok hasta la madrugada. Se nota cuando el niño o la niña ha dormido poco: no atienden, están más dispersos, más enfadados", sostienen desde la Asociación Barró (Madrid).

Por otro lado, casi un 40% de los encuestados no percibe una relación directa entre el uso de pantallas y la sensación de soledad no deseada o el aislamiento social. "Incluso cuando los niños no están solos de forma física, muchas veces buscan la soledad en sus cuartos, sobre todo con el móvil y la tablet, porque están enganchados a estas tecnologías", dicen desde la entidad Farrah.

Cerca de la mitad de las familias encuestadas (45,9%) no considera que exista una relación relevante entre el uso de pantallas y el hecho de sufrir alguna situación de acoso.

"Es indudable que las redes, tal y como está hoy configurada la sociedad, ayudan a hacer amigos, a no sentirse solos y solas. Lo que no impide reconocer que hay riesgos y deben atenderse", remarca la directora adjunta de Educo.

El informe recoge que casi un tercio de las familias no pone límites efectivos al uso de dispositivos: Un 20,8% no aplica ninguna restricción y un 8,3% se lo ha planteado, pero no sabe cómo hacerlo. Además, un 42,9% utiliza sistemas digitales de control parental y un 35,6% establece acuerdos verbales o escritos.