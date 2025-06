Sportium, patrocinador oficial del Liverpool FC en España, LATAM, Portugal e Italia

La casa de apuestas Sportium ha alcanzado un acuerdo con el Liverpool FC para convertirse en su patrocinador oficial en España, Latinoamérica, Portugal e Italia durante las próximas tres temporadas, según informa en un comunicado.

La colaboración con el Liverpool Football Club contempla la presencia de Sportium en activos digitales del club, así como otras activaciones conjuntas en los diferentes mercados, incluyendo experiencias exclusivas para sus usuarios.

Fundado en 1892, el Liverpool FC, reciente campeón de la Premier League, es uno de los clubes más laureados y seguidos del planeta, con una comunidad global que encarna el espíritu de su icónico lema 'You'll never walk alone' ('Nunca caminarás solo'), que resuena siempre en su estadio de Anfield.

En sintonía con esa filosofía, Sportium presenta su campaña de lanzamiento bajo el concepto 'This is LIVERPOOL FC. This is Sportium', una idea que conecta el juego con la pasión compartida por el fútbol.

"Esta alianza nace de una visión compartida. Entendemos el deporte como una forma de unir a las personas, de generar comunidad y compartir emociones. Para nosotros, no se trata solo de patrocinar a un club legendario, sino de caminar junto a él y sus aficionados. En Sportium creemos que la emoción del deporte se disfruta más cuando se vive en compañía, y este acuerdo nos permite reforzar ese vínculo en todos nuestros mercados clave", ha afirmado Alberto Eljarrat, CEO de Sportium.

El patrocinio se extiende a todos los mercados donde Sportium opera, lo que incluye a España, los países de Latinoamérica, Portugal e Italia. Marcas como Apuesta Total, en Perú, y Casino Portugal, se incluyen en la alianza comercial gracias a los procesos de adquisición que en el último año ha llevado a cabo Grupo CIRSA como parte de su estrategia de negocio.

Sportium cuenta con una sólida trayectoria ligada al mundo del deporte. Ha sido patrocinador oficial de LaLiga durante más de siete temporadas y ha colaborado con futbolistas de élite como embajadores, así como con clubes y competiciones de prestigio internacional.