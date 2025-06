Morgan Stanley: ventas por tensiones geopolíticas tienden a disiparse rápidamente

(Bloomberg) -- Los ataques estadounidenses contra las instalaciones nucleares de Irán acaparan los titulares, pero las ventas masivas provocadas por acontecimientos geopolíticos suelen ser breves, según los estrategas de Morgan Stanley.

La reacción del mercado ha sido moderada después de que Estados Unidos se uniera a los ataques israelíes durante el fin de semana, con un aumento de los precios del crudo Brent de hasta un 5,7% antes de recortar la mayor parte de las ganancias el lunes. Aun así, Irán podría responder a la escalada interrumpiendo el tráfico a través del estrecho de Ormuz, una importante ruta para el transporte de petróleo y gas natural.

“La historia sugiere que la mayoría de las ventas masivas provocadas por factores geopolíticos son de corta duración y modestas”, escribieron los estrategas liderados por Michael Wilson en una nota el lunes. “Los precios del petróleo determinarán si la volatilidad persiste”.

Según el equipo de Morgan Stanley, los anteriores acontecimientos de riesgo geopolítico provocaron cierta volatilidad en las acciones a corto plazo, pero uno, tres y doce meses después de los acontecimientos, el S&P 500 subió un 2%, un 3% y un 9% en promedio, respectivamente.

Los inversores en renta variable se habían preparado para la posibilidad de una intervención estadounidense en Irán reduciendo su exposición, mientras que la demanda de cobertura aumentó en los días previos a los ataques aéreos. Sin embargo, las acciones solo habían bajado moderadamente y la mayor parte de la volatilidad reciente se concentró en los mercados petroleros, con el Brent subiendo más del 20% este mes hasta cotizar en torno a los US$77 por barril.

Mientras tanto, un par de factores favorables —la debilidad del dólar y la recuperación del crecimiento de las ganancias— están respaldando los precios de las acciones estadounidenses, según Wilson.

Los inversores en renta variable podrían ponerse nerviosos si los precios del petróleo siguen subiendo. El efecto sobre la inflación y la economía probablemente sería significativo y amenazaría la senda de bajada de la tasa de interés.

“Si se cierra el estrecho de Ormuz, esperamos una gran crisis de estanflación similar a la de 2022”, escribieron los estrategas de Panmure Liberum, Joachim Klement y Susana Cruz. “En este caso, parece probable una corrección del 10% al 20%, y podríamos observar un nuevo mercado bajista si la guerra comercial se recrudece a principios de julio”.

Para Wilson y su equipo, el aumento del precio del petróleo tendría que ser significativo para crear un escenario bajista. Según su análisis, el petróleo tendría que alcanzar los US$120 por barril antes de suponer una amenaza para el ciclo económico.

“Aunque respetamos los riesgos, aún queda un largo camino por recorrer”, escribió Wilson.

