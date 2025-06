El Foro de París por la Paz organizará una reunión en Sevilla en paralelo a la FfD4

París, 20 jun (EFE).- La organización sin ánimo de lucro Foro de París por la Paz organizará una reunión en Sevilla con dos citas, el 30 de junio y 1 de julio, en coincidencia con la reunión de dirigentes mundiales en esa ciudad del sur español para la cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación al desarrollo (FfD4).

La reunión girará en torno al tema 'Nuevas coaliciones para los ODS', para poner de relieve la cooperación innovadora y las soluciones financieras para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, según indicó la organización este viernes en un comunicado.

"En un momento en que los presupuestos para el desarrollo se reducen y el número de conflictos sigue aumentando, es esencial que los donantes se reúnan para reafirmar su compromiso con los ODS, aplicar nuevos aceleradores y crear nuevas alianzas", recalcaron las fuentes.

La reunión incluirá una serie de eventos de alto nivel con actores públicos y privados comprometidos a "situar la equidad, la resiliencia y la inversión a largo plazo en el centro de la agenda de desarrollo", según el comunicado.

Y más concretamente, las prioridades del encuentro serán la infancia, la transformación del sistema agroalimentario africano y la inversión privada en nutrición.

El primer evento, que se realizará en colaboración con la Fundación Gates y el Gobierno español, estará centrado en situar a los niños en el núcleo de la financiación del desarrollo, mientras que el 1 de julio, la iniciativa ATLAS (Agricultural Transitions Lab for African Solutions) liderará una sesión sobre la catalización de la financiación para la agroalimentación africana.

Esa misma segunda jornada, el Foro de París por la Paz y las organizaciones dedicadas a la nutrición GAIN (The Global Alliance for Improved Nutrition) y ATNi (Access to Nutrition Initiative, ATNi) propondrán una sesión sobre la economía de la nutrición y se elaborará una declaración sobre empresas y nutrición con objetivos para 2030.

Esta explorará las formas en las que la cooperación público-privada puede abordar el problema de la desnutrición, ya que de cada dolar que se invierte en paliar en este problema se obtiene un retorno de 23.

Por último, el Foro de París por la Paz celebrará un evento conjunto con la empresa social Devex, donde se hablará de la próxima edición del Foro de París por la Paz, prevista para los días 29 y 30 de octubre de 2025 en la capital francesa y centrada en el tema 'Nuevas coaliciones para la paz, los pueblos y el planeta'. EFE