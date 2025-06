Los Trump lanzan servicio de telefonía móvil de marca propia en EE.UU.

(Bloomberg) -- La familia del presidente Donald Trump está lanzando un servicio de telefonía móvil con la marca Trump, que utilizará redes inalámbricas y hardware “fabricado en Estados Unidos”.

Los hijos de Trump, Eric Trump y Donald Trump Jr., presentaron el servicio el lunes en la Trump Tower de Nueva York, coincidiendo con el décimo aniversario del anuncio de su padre de que se presentaría a las elecciones presidenciales de 2016.

“Nos hemos asociado con algunas de las personas más importantes del sector para garantizar que los verdaderos estadounidenses obtengan un valor real de sus operadores de telefonía móvil”, afirmó Trump Jr.

Inicia tu día bien informado con el boletín CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

Las empresas que compran capacidad de red a una de las tres grandes redes inalámbricas de Estados Unidos, conocidas como operadores de redes móviles virtuales (MVNO), son una categoría cada vez más atractiva para llegar a nichos de mercado. El trío de actores que presenta el popular pódcast Smartless —Will Arnett, Jason Bateman y Sean Hayes— ha anunciado recientemente que va a crear su propia compañía telefónica en la red de T-Mobile, dirigida a clientes con un bajo consumo de datos que desean ahorrar dinero en sus facturas mensuales.

Según el anuncio, el servicio proporcionará a los clientes acceso a telemedicina y servicios de protección para dispositivos como parte de la factura mensual. También ofrecerá asistencia en carretera a través de Drive America.

Los planes ofrecerán llamadas ilimitadas a más de 100 países. Se creará un centro de atención al cliente con 250 puestos en Estados Unidos.

DTTM Operations LLC solicitó la semana pasada el uso del nombre de Trump y el término T1 para servicios de telecomunicaciones. Las solicitudes presentadas ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos abarcan teléfonos móviles, fundas, cargadores de baterías y servicios de telefonía inalámbrica, así como, potencialmente, tiendas minoristas.

El actor Ryan Reynolds también fue inversor y portavoz de Mint Mobile, dirigida a personas que aún no tenían una cuenta de telefonía móvil y no iban a utilizar mucho sus teléfonos. T-Mobile adquirió la marca por US$1.350 millones.

Al igual que estos otros operadores, Trump no es ajeno al negocio de los medios de comunicación. Su plataforma Truth Social, fundada en 2022 como alternativa a Twitter, cuenta ahora con millones de usuarios activos.

Nota Original: Trump Launches Self-Branded Mobile Phone Service in the US

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbase aquí al boletín Cinco CosasBloomberg en español está en LinkedInConozca nuestro canal de WhatsAppUsuarios terminal: vea la versión español de Daybreak en {DAYB }

--Con la colaboración de Annie Massa.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.