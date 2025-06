Violeta Mangriñán opina de la polémica de Lola Lolita

Lola Lolita ha sido de lo más criticada por redes sociales por la actitud que tuvo en '21 días entre millonarias', recibiendo multitud de mensajes de sus haters y perdiendo muchos seguidores tras calificarla de "clasista".

Ella misma confesaba este viernes en la alfombra roja de 'Lola Lolita Land' que "lo he pasado muy mal, es la semana más importante de mi año y me la he pasado llorando"... sin embargo, no todo han sido críticas, también ha recibido apoyos.

Uno de ellos ha sido el que le ha brindado Violeta Mangriñán, quien desveló qué mensaje le envió cuando se enteró de la polémica en la que estaba envuelta la influencer.

"Le puse 'estoy de mudanza, no me he enterado mucho de lo que ha pasado, pero ni te creas todo lo bueno que te digan ni te creas todo lo malo, al final un mal día lo tiene cualquiera'", confesaba la influencer.

Además, Violeta sí que reconoció que "lo poco que vi no es la Lola que yo conozco, yo creo que todo forma parte un poco también de la onda del vídeo de broma y tal y bueno... todo el mundo comete errores y ya ha pedido perdón".