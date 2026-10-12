Las fuertes lluvias dejan cinco ríos y un estero desbordados en tres provincias de Ecuador

Guardar

Quito, 12 oct (EFE).- Las fuertes lluvias en Ecuador que se registraron en los últimos días han dejado cinco ríos y un estero desbordados en tres provincias, según informó este lunes la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

El último reporte de la institución detalló que los desbordamientos se produjeron en las provincias costeras de Guayas, cuya capital es Guayaquil, y El Oro, fronteriza con Perú; así como en la provincia tropical de Los Ríos, con dos casos en cada una.

PUBLICIDAD

En Los Ríos se reportó el desbordamiento del Estero Hondo, en el municipio de Puebloviejo, y del río Babahoyo, en el municipio del mismo nombre.

Por su parte, en Guayas se registró el desbordamiento del río Balao, que afectó al municipio homónimo, y del río San Rafael, en el municipio General Antonio Elizalde (Bucay).

En la provincia de El Oro, fronteriza con Perú, las emergencias se concentraron en el municipio de Santa Rosa, donde se desbordaron los ríos Chico y Caluguro.

Además, el número de personas afectadas en el país desde que se declaró la alerta roja por el fenómeno de El Niño el 29 de agosto ascendió este lunes a 17.142, según la SGNR.

La institución, que también contabilizó 1.354 damnificados y un fallecido como consecuencia de las lluvias, apuntó que se han reportado 349 eventos adversos que han afectado a 22 de las 24 provincias del país.

Las provincias con mayor impacto a la población han sido las costeras de Esmeraldas, Guayas y Manabí, así como la tropical de Los Ríos, la amazónica de Orellana y las andinas de Imbabura y Pichincha.

Con todo, y de acuerdo a las estadísticas divulgadas por la SNGR, cerca de 4.900 viviendas han resultado afectadas en el país por las lluvias. EFE