El surfista barbadense Layson y la estadounidense Mons, a Panamericanos de Lima 2027

Guardar

San Juan, 12 oct (EFE).- El barbadense Tommaso Layson y la estadounidense Lanea Mons, ambos de 17 años, ganaron este lunes el evento La Marginal Surfing Pro 2026 del ALAS Tour (Circuito Profesional Latinoamericano), en Arecibo (Puerto Rico), y su pase directo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Layson totalizó 11,06 puntos en seis olas, dominando por 1,16 tantos a Alex Suárez, de Ecuador, que acumuló 9,90 puntos, según detalla la página web de la competencia.

PUBLICIDAD

En tercera posición acabó Greyson Grant, de Suecia, con 9,00 tantos, y Raúl Ríos, de Perú, con 7,40.

Mons, por su parte, apiló 8,73 puntos en solo dos olas que rodó con puntuaciones de 4,20 y 4,53 para copar la competencia, ganado así por 0,89 tantos sobre su compatriota Alana López, quien culminó con puntuación de 7,84.

La también estadounidense Reid Van Wagoner terminó en tercer lugar con 7,50 puntos, y Dominic Barona, de Ecuador, con 6,74.

Luego de esta competencia, la playa La Marginal acogerá del 14 al 18 de octubre la competencia correspondiente al Tour Regional de la World Surf League (WSL) de Norteamérica.

Se proyecta la participación conjunta de más de 350 deportistas provenientes de más de 25 países.

Las olas de Arecibo son especialmente apreciadas por surfistas de alto nivel, tanto aficionados como profesionales, lo que convierte al municipio en un escenario idóneo para la celebración de competencias internacionales de este deporte.

Lima 2027 recibirá a más de 7.000 deportistas de 41 países del continente, quienes competirán en 38 deportes y 59 disciplinas, en numerosos casos por la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. EFE

(foto)