'Cholo' Simeone: "Jugaremos ante el PSG con la ilusión, la expectativa y el compromiso que pide el torneo"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha abogado por jugar frente al Paris Saint-Germain en el Estadio Rose Bowl de Pasadena (Los Ángeles, Estados Unidos), durante la jornada 1 dentro de su grupo en el Mundial de Clubes de la FIFA, "con la ilusión, con la expectativa y con el compromiso que pide el torneo".

"Creo que no es lo mismo la Liga que un torneo mundial, donde somos todos visitantes, llamémoslo de esta manera, salvo los equipos que participan acá en Estados Unidos. Jugaremos con la ilusión, con la expectativa y con el compromiso que pide el torneo. Ojalá podamos representarlo con hechos y no con palabras", declaró este sábado el 'Cholo' Simeone mediante un 'canutazo' de prensa desde California.

De hecho, el estado californiano es epicentro de las manifestaciones que llevan varios días encadenándose contra las políticas migratorias de Donald Trump, presidente de EE.UU. "Primero adaptarnos a la situación que hay, que obviamente no depende de nosotros, si no que depende de lo que está pasando en el país", comentó Simeone al respecto.

"A partir de ahí, hasta ahora la verdad no hemos tenido ningún inconveniente, siempre hemos podido trabajar, hemos podido descansar, hemos podido llegar bien a los horarios de entrenamiento que teníamos previstos, no alteró nada nuestra vida pensando en los partidos. A las 17.00 [hora local] empezará a jugarse este Mundial de Clubes, así que estaremos todos sentados mirando el partido. Y bueno, no sabemos lo que pueda pasar y ya excede a lo que nosotros podemos gestionar", añadió.

Luego Simeone recordó su anterior duelo con el PSG, que fue el otoño pasado en la liguilla de la Champions League. "En ese partido merecieron ganar porque habían jugado mejor y habían tenido muchas situaciones de gol. Nosotros fuimos muy contundentes e hicimos un esfuerzo colectivo muy grande", admitió sobre un encuentro que acabó 1-2 en suelo parisino.

"En realidad creo que ninguno de los dos equipos varió tanto desde aquel día. Ellos van a seguir jugando con su tipo de juego. La verdad que son chicos muy jóvenes, en la mitad de la cancha sobre todo, y ofensivamente son muy buenos. Cuentan con un entrenador que ha trabajado muy bien siempre donde estuvo y obviamente representa una convicción muy segura en todo lo que puede bajar a los chicos que lo están haciendo en el PSG. Nosotros en nuestra línea, sabiendo adónde tenemos que llevar el partido para sentirnos mejor, y buscaremos ese partido", vaticinó.

El 'Cholo' aseveró que "el tiempo marcará la importancia que tiene este lugar que el Atlético de Madrid como institución, como club tiene, y como equipo", disputando este Mundial. "Esto nos hace crecer a todos. Al equipo de lo deportivo, al club como club mundialmente reconocido. Y obviamente habrá que pelear de la misma manera estos cuatro años para poder acercarnos otra vez cuando vuelva a suceder", agregó el argentino.

"Al Barcelona se lo ve en un momento muy bonito, como ha tenido casi siempre, y el Madrid siempre mantiene la línea. Nosotros buscaremos en este recorrido poder otra vez participar cuando tenga que ser dentro de cuatro años", reiteró el técnico del Atleti sobre futuras ediciones.

"Está claro de que todos los equipos tenemos cosas muy buenas y obviamente debilidades. Cuando son muy buenos en un lado, siempre hay alguna debilidad en otro sector. Intentaremos ser lo más contundentes posible en esta faceta porque evidentemente hay un equipo que ha demostrado, sobre todo en este año en Champions, cómo de menos a más ha ido creciendo y ha estimulado lo que le gusta ver a todos", recalcó.

Del PSG dijo que "es un equipo que es dinámico, que es presionante, que trata de jugar en el campo contrario todo el tiempo, que tiene muy buen juego asociativo, que tiene muchos duelos uno contra uno, que tiene jugadores importantes en un nivel altísimo casi todos". "Así que, bueno, más que eso no se puede explicar", resumió delante de los periodistas.

Igualmente alabó al asturiano Luis Enrique Martínez, entrenador del PSG. "Siempre lo ha demostrado en todos los equipos; en la selección española, que lo ha hecho muy bien, cuando estuvo en el Celta de Vigo y ni que hablar en el Barcelona. Y tiene ese trabajo que sabe, que repercute positivamente cuando vos tenés la posibilidad de tener a los futbolistas que ha tenido, claro", argumentó Simeone sobre 'Lucho'.

Por último, en otro 'canutazo', el 'Cholo' reflexionó sobre qué le está dejando él al club madrileño con su larga estancia: "Nosotros pensamos en el legado que le estamos dejando desde hace 14 años con el trabajo que el equipo está teniendo, con el trabajo que hicieron muchos futbolistas que hoy no están; y obviamente eso es el legado. A partir de ahí, a competir en todas las competencias que tengamos por delante".