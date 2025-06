Niko Shera: "Aunque saque medalla en Los Ángeles, siempre me arrepentiré de no lograrlo en Tokio y París"

El judoca español de origen georgiano Nikoloz Sherazadishvili confiesa que no haberse colgado medalla en los Juegos de Tokyo 2020 y Paris 2024 es "una mochila" y algo de lo que "siempre" se arrepentirá, incluso si lo logra en Los Angeles 2028, evento en el que espera "tener más experiencia", aunque ahora "lo más importante" es el Mundial de Budapest (Hungría).

"Será siempre una mochila que voy a tener que cargar, por esas dos medallas, porque aunque saque en Los Ángeles siempre me voy a arrepentir de no haber podido sacar medalla en esos dos Juegos Olímpicos", dijo tajante el judoca en una entrevista a Europa Press tras la presentación del 'Equipo Iberia Talento a bordo' para el ciclo olímpico hasta LA28.

Las experiencias olímpicas de 'Shera' no han sido las deseadas por el deportista. Debutó en Tokio en 2021 como número uno en el ranking mundial de su categoría (-90 kg), pero se tuvo que conformar con un séptimo lugar al perder en cuartos de final y en la repesca. Tres años más tarde, en París, subió a -100 kg y repitió diploma olímpico, al perder el combate por la medalla de bronce.

El judoca siempre es una de las grandes bazas del judo español, que en París rompió una sequía olímpica de 24 años -desde el oro de Isabel Fernández en Sidney en el 2000- con el bronce de Fran Garrigós. Pero al nacido en Tiflis se le resisten los Juegos. "La vida es así, seguimos tirando hacia adelante, que es lo más importante, seguimos compitiendo y espero conseguirlo en los siguientes", deseó.

Y las expectativas, con un judoca doble campeón mundial en 2018 y 2021, pueden ser un arma de doble filo. "En parte, son buenas porque eso es que la gente confía, me ve con nivel y así lo he demostrado en cada competición", resaltó, aunque reconoció que es "un poco triste" no haber estado a ese nivel en los Juegos, después de sacar medallas "en todas las competiciones".

"Si hubiese demostrado otro nivel en otras competiciones por lo menos dices 'puede ganar o puede perder'. Pero, realmente, tenía muchas más posibilidades de sacar medalla que de no sacarla, pero otra vez ha pasado eso, vamos a seguir", reflexionó.

Estas decepciones han mejorado a 'Shera' a nivel mental, aunque sigue siendo "el mismo". "Quiero seguir trabajando, tener más experiencia, más calma, estuve mejor en estos Juegos de París a nivel mental, a nivel de experiencia, después de sentir lo de Tokio. Vamos a seguir adelante y espero en los siguientes Juegos Olímpicos, aunque queda mucho, tener ese punto más de experiencia", deseó.

No obstante, "queda mucho" para LA28, por lo que el siguiente gran reto es el Mundial de Budapest, que arranca este viernes hasta el 19 de junio y donde defenderá al menos el bronce que logró el año pasado en -100 kg. "Estamos puliendo los últimos detalles, ya no queda nada, esta es la competición más importante", dejó claro el judoca, que mostró su "orgullo por ser parte del equipo de Iberia" hacia Los Ángeles y que competirá en esta cita el miércoles 18 de junio.