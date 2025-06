Corte Suprema otorga a Doge acceso a datos de Seguridad Social

(Bloomberg) -- La Corte Suprema de Estados Unidos le dio al Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk acceso a información confidencial de la Seguridad Social, levantando restricciones que un juez dijo que eran necesarias para proteger la privacidad de millones de personas.

Tras tres votos en contra, el Tribunal Superior concedió una solicitud de la administración para suspender la orden de la jueza federal de distrito Ellen Lipton Hollander. Esta decisión permite a DOGE tener pleno acceso a la información personal identificable en la base de datos de la Administración del Seguro Social mientras el caso se tramita en apelación.

