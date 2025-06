El embajador palestino ante la ONU lamenta el veto de EEUU a un alto el fuego en Gaza con "exigencias mínimas"

El embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansur, ha lamentado este miércoles el veto de Estados Unidos a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que solicitaba un alto el fuego "inmediato, incondicional y permanente" en la Franja de Gaza.

"Hubiera sido de esperar que estas exigencias mínimas, dictadas por la humanidad, la legalidad y la moralidad, hubieran recibido un apoyo unánime. Pero, lamentablemente, se enfrentaron a un veto", ha declarado en la cumbre internacional que ha visto rechazado un texto que planteaba también el levantamiento de todas las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria al enclave, y la liberación de los rehenes retenidos por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras milicias.

El diplomático palestino ha apuntado a la declaración en que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) ha descrito la Franja como "el lugar más hambriento de la Tierra" y "el único territorio definido en el mundo donde toda la población está en riesgo de hambruna". "¿No puede decir nada este Consejo al respecto?", ha reclamado el embajador en unas palabras que la propia misión diplomática palestina ha destacado en la red social X.

Además, Mansur ha señalado que "lo único que puede detener este genocidio son medidas inmediatas y reales por parte de los Estados para disuadir a Israel de prolongar esta agresión contra el pueblo palestino y obligarlo a detener la loca marcha que ha emprendido a través del territorio palestino ocupado".

La resolución fue propuesta por los diez miembros no permanentes del Consejo: Argelia, Corea del Sur, Dinamarca, Eslovenia, Grecia, Guyana, Pakistán, Panamá, Sierra Leona y Somalia. Estos países alegaron que las condiciones en Gaza "han seguido deteriorándose en medio de la intensificación de la operación militar de Israel" tras la violación del acuerdo de alto el fuego en marzo y la decisión de las autoridades israelíes de impedir la entrada de ayuda, provocando "miles de víctimas", desplazamientos a gran escala y "un riesgo crítico de hambruna".

Finalmente, todos los miembros del Consejo de Seguridad han aprobado el texto salvo Washington, que ha hecho uso de su poder de veto al considerar que el texto "es inaceptable", según su representante ante la ONU, Dorothy Shea, que ha asegurado que no apoyará "ninguna medida que no condene a Hamás, exija su desarme y que abandone Gaza". "El veto de Estados Unidos no debería sorprenderles", ha agregado.