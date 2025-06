Gauto: “Las cosas no salieron como las soñé”

A Coruña, 2 jun (EFE).- El extremo argentino Juan Gauto se despidió este lunes del RC Deportivo, en el que jugó esta temporada cedido por el Basilea, admitiendo que su etapa en Riazor no fue como él había soñado.

“Fue un placer y un orgullo haber formado parte de este club. Las cosas no salieron como las soñé y deseaba, pero me voy tranquilo y sabiendo que di el máximo cada vez que me tocó jugar”, señaló el atacante.

Gauto, que regresa al club suizo tras finalizar su cesión, ha disputado 16 partidos oficiales con la camiseta del Dépor, 15 en LaLiga Hypermotion y 1 en la Copa del Rey. No obstante, en solo tres de ellos fue titular.

“Al Deportivo le deseo muchísimos éxitos en todo lo que viene. Tarde o temprano, este club volverá al lugar que le pertenece porque está rodeado de mucha gente buena y trabajadora”, manifestó. EFE

