Colate se sienta en 'Y ahora Sonsoles' tras la polémica entre Paulina Rubio y su hijo

Después de la famosa portada de Paulina Rubio posando con sus dos hijos, trascendía públicamente una discusión que la famosa cantante habría tenido con Nico -el hijo que tiene en común con Colate- que acababa con la llamada a la guardiana, la tutora legal que asigna la Corte de Miami para proteger a los menores.

¿El motivo? El mejor aseguraba que su madre le había quitado el teléfono de un manotazo y el juez ordenó de forma inminente la terapia familiar. Hoy, Colate se ha sentado en el plató de 'Y ahora Sonsoles' para hablar de su guerra mediática y familiar con la artista.

Lo primero que ha querido aclarar el empresario es que "no sabía que mi hijo iba a salir en una portada con su madre", de hecho, se enteró por la periodista Isabel González cuando esta le llama para informarle de lo que había sucedido.

En cuanto al conflicto entre Paulina y su hijo, Colate ha decidido no tratarlo públicamente porque "creo que es tan delicado, que prefiero no tocarlo", pero sí ha asegurado que es un tema que "me preocupa" y que "no ha sido agradable".

A pesar de la insistencia de Sonsoles sobre el caso de la supuesta agresión, Colate comentaba que "esta entrevista estaba pactada hace mucho tiempo, pero han pasado estas cosas de repente" y aunque "prefería cambiarlo", no lo ha hecho "pero no quiero entrar demasiado".

De lo que sí ha hablado es de su guerra judicial con la artista, asegurando que "no" esperaba que fuera a llegar tan lejos. Tanto es así que ha confesado que "no es la persona con la que me casé" porque no llega a reconocerla aunque siempre ha intentado tener una relación cordial con ella.

Tras las declaraciones que ha hecho la abogada de Paulina en 'TardeAR' asegurando que Colate malinfluencia al menor, este ha dejado claro que le gustaría que su hijo viva con él y no ha querido desvelar cuándo se va a pronunciar su hijo legalmente para poder estar con su padre, pero sí ha comentado que "eso se va a producir".

"Todo esto es muy doloroso", ha relatado el empresario porque "los primeros años fueron especialmente difíciles, pero ahora mismo estoy súper orgulloso de lo que he hecho". Intentando no romperse, Colate ha asegurado que ha llorado "muchas veces", sobre todo cuando "ves a alguien que quieres sufrir".