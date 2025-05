Apple lanzará nueva app para juegos en todos sus dispositivos

(Bloomberg) -- Apple Inc. está planeando una aplicación dedicada a los videojuegos para sus dispositivos, con el objetivo de convencer a los jugadores y desarrolladores de que es líder en el mercado.

Según personas con conocimiento del asunto, la empresa preinstalará la aplicación en el iPhone, el iPad, el Mac y el decodificador Apple TV a finales de este año. El software servirá como lanzador de títulos y centralizará los logros en los juegos, las tablas de clasificación, las comunicaciones y otras actividades, según estas personas, que han pedido no ser identificadas porque los planes aún no se han anunciado.

La medida tiene por objeto mejorar la experiencia en los dispositivos de Apple en un momento en el que los jugadores tienen muchas alternativas, como los servicios en la nube y las consolas. Nintendo Co. se está preparando para lanzar su esperado dispositivo Switch 2 pocos días antes de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, que se celebrará el 9 de junio, cuando se presentará la nueva aplicación.

La nueva aplicación incluirá contenido editorial de Apple sobre nuevos títulos, ofrecerá acceso a la sección de juegos de la App Store y promocionará Arcade, la oferta de suscripción mensual de la empresa por US$6,99. Además, sustituirá a Game Center, una red social dedicada a esta categoría que se estrenó en 2010, pero que nunca llegó a cuajar.

Apple también está planeando una versión para Mac de la aplicación que podrá acceder a juegos descargados fuera de la App Store.

Un portavoz de Apple, con sede en Cupertino, California, se negó a hacer comentarios. 9to5Mac informó el año pasado que la empresa estaba trabajando en una nueva aplicación de juegos para una futura actualización de software.

Como parte de su apuesta por los videojuegos, Apple adquirió RAC7 Games, un estudio formado por dos personas responsable del popular título Sneaky Sasquatch. La noticia fue publicada anteriormente por Digital Trends.

Por cuota de mercado, el iPhone sigue siendo uno de los dispositivos más utilizados del mundo para jugar, una categoría que ha sido fundamental para la App Store desde 2008. En los últimos años, desarrolladores han añadido juegos de alta gama como Resident Evil, Death Stranding y Assassin’s Creed. Aproximadamente dos tercios de los ingresos de la App Store de Apple proceden actualmente de juegos y compras dentro de las aplicaciones. Esto incluye tokens, niveles y otras mejoras compradas dentro de los propios títulos.

La plataforma Mac también ha avanzado mucho en los últimos años. Los chips más rápidos han permitido mejorar los gráficos y la empresa ha lanzado herramientas que facilitan a los desarrolladores la adaptación de los juegos existentes a Mac.

Sin embargo, Apple no es visto como un gigante de los videojuegos, y muchos desarrolladores y jugadores afirman que el Mac deja mucho que desear en comparación con los computadores Windows. Aunque es probable que la nueva aplicación facilite el uso de los productos de Apple para jugar y dé más protagonismo a esta categoría, los probadores del software afirman que probablemente no cambiará la percepción de los jugadores y los creadores de títulos de alta gama.

La aplicación es una de las varias funciones previstas para la próxima versión de iOS, que se lanzará en septiembre, aproximadamente al mismo tiempo que la próxima gama de iPhone. Apple también planea una interfaz de usuario renovada, con el nombre en clave Solarium, que hará que sea más coherente en los diferentes dispositivos y más similar al sistema operativo del Vision Pro.

Otras nuevas funciones incluyen gestión de batería y funciones de salud basadas en IA, una aplicación de traducción renovada, la traducción en directo de conversaciones a través de los AirPods y el asistente de voz Siri. También se espera que la empresa anuncie un nuevo teclado bidireccional en árabe e inglés, un lápiz virtual de caligrafía para los usuarios del Apple Pencil y un nuevo sistema para sincronizar los datos de inicio de sesión en la red Wi-Fi de los hoteles entre dispositivos. Por su parte, el Vision Pro contará con una nueva función de desplazamiento ocular.

