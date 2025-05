Sinner: "No hay milagros, necesito tiempo"

París, 23 may (EFE).- El italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, afronta con confianza el asalto a Roland Garros, aunque, tras tres meses apartado de las pistas por una suspensión por dopaje, es consciente de que recobrar su mejor nivel precisa de tiempo.

"Mi actuación en Roma ha puesto de manifiesto que soy capaz de tener buenas estadísticas, aunque otras no fueron las que me gustarían, hay margen de mejora, tengo que cambiar algunas cosas, pero no hay milagros, necesito tiempo", señaló este viernes el transalpino.

El tenista de San Candido reconoció que afrontar un torneo de Grand Slam, con la exigencia física que genera, será un buen test para conocer cual es su nivel real de recuperación.

"Tras tres meses ya fue un éxito llegar a la final en Roma. Trabajamos mucho para conseguirlo y la sensación fue hermosa. Nos dimos cuenta de que hay cosas que mejorar. Un Grand Slam es diferente, tienes que dar el máximo de tu energía, veremos si soy capaz de conseguirlo", aseguró Sinner, que en su país se inclinó ante el español Carlos Alcaraz.

Gracias a las buenas sensaciones que sintió en Roma, Sinner asegura que sabe en qué punto está y cual es el objetivo que se marca: "El objetivo es lograr algunas victorias en los primeros partidos. Haber llegado a la final me da una confianza suplementaria".

Sinner consideró "un modelo" a Rafael Nadal, al que el torneo rendirá homenaje este domingo en una ceremonia que tendrá lugar en la pista central.

"Merece una ceremonia fantástica, no sólo por el jugador que fue, también por su comportamiento en la pista. Nos enseñó mucho, sobre todo a nuestra generación y a los más jóvenes. Es un modelo. Su humildad, su éxito como jugador, nos demostraron que todo es posible", afirmó. EFE