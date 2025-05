Un juez de Reino Unido bloquea la finalización del acuerdo con Mauricio sobre la devolución de Chagos

Un juez del Tribunal Supremo de Reino Unido ha emitido este jueves una orden de última hora para impedir que el Gobierno finalice su acuerdo con Mauricio sobre la devolución de la soberanía del archipiélago de Chagos, su última colonia en África, en línea con el histórico pacto alcanzado en octubre de 2024.

El acuerdo iba a recibir luz verde del Gabinete británico este mismo jueves, después de que Downing Street levantara sus objeciones, si bien el juez Julian Goose ha emitido una orden en torno a las 2.30 horas (hora local) para impedir este paso a raíz de una demanda contra el Ejecutivo por parte de dos chagosianas, Bertrice Pompe y Bernadette Dugasse.

Pompe y Dugasse, nacidas en la isla de Diego García, la isla más grande de Chagos y que acoge una importante base aérea gestionada por Estados Unidos y Reino Unido, habían adoptado medidas legales contra el acuerdo, que contempla la devolución de Chagos a Mauricio, si bien ambos países pueden seguir usando esta base durante un periodo inicial de 99 años.

Por ello, Goose ha resaltado que el Ejecutivo "no debe adoptar pasos concluyentes o legalmente vinculantes en las negociaciones sobre la posible transferencia del Territorio Británico en el Océano Índico, conocido también como archipiélago de Chagos, a un Gobierno extranjero o vincularse a términos particulares de una transferencia así".

En respuesta, un portavoz del Ejecutivo británico ha recalcado que Downing Street "no hace comentarios sobre casos legales en marcha", según ha recogido el diario británico 'The Guardian'. "Este acuerdo es lo correcto para proteger al pueblo británico y nuestra seguridad nacional", ha defendido.

Reino Unido desveló en abril que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había firmado ya el acuerdo a raíz de una reunión en febrero con el primer ministro británico, Keir Starmer, durante la que el mandatario del país norteamericano sostuvo que tenía la sensación de que el pacto "funcionará muy bien".

Por su parte, el primer ministro de Mauricio, Navin Ramgoolam, afirmó en diciembre de 2024, poco después de llegar al cargo, que tenía intención de renegociar el acuerdo sobre Chagos, colonizado hace más de medio siglo, debido a que no beneficia plenamente al país africano.

El histórico acuerdo, anunciado el 3 de octubre de 2024, llegó cinco años después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) fallara que Londres debía poner fin "lo más rápidamente posible" a su administración de Chagos, del que fue expulsada toda la población tras la colonización del archipiélago por parte de los británicos.

Así, fue alcanzado cerca de dos años después de que se abrieran las negociaciones sobre Chagos, foco de una disputa territorial desde hace casi seis décadas. La Asamblea General de Naciones Unidas ya había aprobado en 2019 una resolución reclamando a Londres que entregara el control del archipiélago en seis meses a raíz del fallo de la CIJ.

El tribunal internacional consideró que Chagos "no fue separado de forma adecuada de Mauricio tras su descolonización" y sostuvo que el proceso "no fue completado legalmente cuando ese país accedió a la independencia en 1968", habida cuenta de que la separación no se fundamentó tampoco "en la expresión libre y genuina de la voluntad del pueblo afectado".