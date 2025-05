Guterres dice que el acuerdo sobre Chagos "demuestra el valor de la diplomacia" para resolver disputas

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha afirmado este jueves que el acuerdo entre Reino Unido y Mauricio sobre la devolución del archipiélago de Chagos "demuestra el valor de la diplomacia para abordar agravios históricos".

"(Guterres) insta a ambas partes a continuar con las conversaciones constructivas para garantizar el pleno respeto y la defensa de los derechos y aspiraciones del pueblo chagosiano", ha indicado en un comunicado su portavoz, Stéphane Dujarric.

El jefe de Naciones Unidas ha acogido "con satisfacción" el acuerdo, que supone "un paso significativo" hacia la solución de este conflicto de larga duración en la región del Índico, y ha asegurado que la ONU esto comprometida a apoyar a ambos países en el proceso.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado que ha firmado un acuerdo con Mauricio sobre la devolución de Chagos, su última colonia en África, por el que arrendará el control de la base militar de Diego García por 101 millones de libras (alrededor de 120 millones de euros) anuales por un periodo de 99 años.

El acuerdo llega cinco años después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) fallara que Londres debía poner fin "lo más rápidamente posible" a su administración en Chagos, de donde fue expulsada toda la población tras la colonización del archipiélago por parte de los británicos.

El tribunal internacional consideró que Chagos "no fue separado de forma adecuada de Mauricio tras su descolonización" y sostuvo que el proceso "no fue completado legalmente cuando ese país accedió a la independencia en 1968", habida cuenta de que la separación no se fundamentó tampoco "en la expresión libre y genuina de la voluntad del pueblo afectado".