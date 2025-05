"Súper unidos". Tana Rivera zanja los rumores de distanciamiento entre su padre y su tío Cayetano

Cada vez más cómoda ante las cámaras a pesar de que siempre ha intentado mantenerse en un discreto segundo plano, Cayetana Rivera se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la fiesta con la que El Corte Inglés ha presentado este martes su nueva campaña, 'NEW 2025', en su espacio del madrileño Paseo de la Castellana, con la presencia de numerosas celebrities como Victoria Federica, Tini Stoessel, Quevedo, o la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo.

Derrochando estilo con unos vaqueros negros tipo boyfriend y un top al tono estilo corsé, Tana ha revelado que las prendas que no pueden faltar en su armario "son justo los básicos negros, que siempre hay que tener". "Y también tengo varias prendas de mi colección y cada vez que puedo me las pongo" ha añadido, reconociendo que está "muy contenta" de haberse atrevido a diseñar su primera colección cápsula en colaboración con la marca ERAX, aunque admite que no sabía que el mundo de la moda era tan "complicado". De ahí que tenga claro que "después de esto no voy a hacer nada más. Un check en mi lista" ha asegurado convencida de que su experiencia como diseñadora ha llegado a su fin.

El pasado 9 de abril llegaba al mundo su hermanito Nicolás -tercer hijo en común de Fran y Lourdes Montes- y, como nos ha contado, el pequeño "está fenomenal y estamos todos felices en casa". "Yo me muero con mis hermanos y ellos se mueren conmigo, y la verdad es que me lo paso tan bien y son un chute de energía tan brutal que yo, encantada" afirma con una gran sonrisa.

Hace unos días trascendió que el motivo por el que su padre no había asistido a la despedida de su tío Cayetano Rivera en La Mestranza de Sevilla fue que el recién nacido había estado ese día varias horas en el hospital. Tranquilizando respecto a cómo está el bebé, Tana ha desvelado que "simplemente tenía un poco de mocos y claro, al ser tan bebé, pues no se sabe. Entonces sobre todo por su comodidad, porque estaba incómodo, en plan, sobre todo por las noches, que respiraba mal, fueron al hospital. Pero nada, está muy bien, está perfecto, perfecto, perfecto".

Y aunque su padre y su tío ya han desmentido los rumores de mala relación compartiendo una significativa imagen juntos y de lo más cómplices en sus redes sociales, la nieta de Carmen Ordóñez ha zanjado de un plumazo cualquier especulación sobre su distanciamiento al revelar emocionada que los hermanos están "súper unidos, súper unidos".

También ella está tiene una maravillosa relación con su tío y, como nos ha contado, "está bien" tras su reciente ruptura con María Cerqueira: "Sobre todo está muy concentrado en su última temporada de su retirada y bueno, y está bien. Yo le quiero mucho".

Y de un Cayetano a otro, ya que su tío Cayetano Martínez de Irujo sorprendía protagonizando una tensa discusión con su prometida Bárbara Mirjan este fin de semana en el torneo hípico que se ha celebrado en Madrid. Una pelea que deja entrever las tensiones que habría en la pareja a cinco meses de su boda, y de la que Tana se ha desmarcado asegurando que "yo ni veo nada ni escucho nada, yo no tengo ni idea". "Pero nos vamos de boda. Son todas buenas noticias" ha zanjado.