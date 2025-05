Manuel Pellegrini: "No sentimos que el Chelsea sea favorito"

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, reiteró este miércoles que "no" sienten que "el Chelsea sea favorito" en la final de la Conference League del próximo miércoles 28 de mayo, un partido que deben jugar con "la mente fría" y "el corazón caliente", conscientes también de la "responsabilidad" con la afición verdiblanca.

"Sin lugar a dudas que el presupuesto del Chelsea es distinto a la inversión que tenemos. Pero de ahí a eso, llevarlo al campo es muy distinto. Nosotros no sentimos que el Chelsea sea favorito. Vamos a salir a buscar el partido desde el primer minuto", expresó el técnico chileno en la rueda de prensa del 'Media Day' del club con motivo de la final de la Conference.

Pellegrini explicó que "sería muy fácil escudarse en un favoritismo" del Chelsea que él mismo no siente. "Tenemos los dos equipos la misma posibilidad de ganar esa final. Después, cuando se pierde, se analiza por qué se perdió. Nosotros vamos a salir con la mente no pensando en el presupuesto del Chelsea, sino en que nuestro juego nos permite el efecto de ganar esa final ante un rival muy complicado", dijo.

"No sabemos cuánto la pueden querer ellos. El Chelsea está tratando de pelear una clasificación para la próxima Champions, de la posibilidad de ganar una Conference, así que no creo que ellos tengan menos motivación que nosotros para ganarla. Lo más importante para ganarla es tener confianza en lo que hacemos, no cometer errores, estar convencidos de que tenemos capacidad para ganar desde el minuto uno", agregó.

Y es que para el 'Ingeniero' "lo más fundamental" en este tipo de partidos es advertir que "el exceso de motivación nos lleva a uno a cometer errores claves que después deciden los partidos". "En eso hay jugadores de experiencia. Tratamos de tomar esta final con toda la importancia que tiene a través del mismo camino que nos ha llevado hasta esta final. Así que por supuesto que la presión y la tensión va aumentando. Pero la plantilla está preparada para no cometer errores", defendió.

"Lo más importante de estos partidos es saber trabajar y manejar esa emoción. Teniendo la cabeza fría, el corazón muy caliente, va a dar todo lo que uno es capaz de dar dentro de los conceptos futbolísticos que nos han permitido llegar hasta aquí. Hay que trabajar en todos los aspectos, en la parte emotiva, en la parte futbolística. Tener confianza de salir a hacer el fútbol que nos ha permitido llegar hasta aquí y tener la confianza de que en un partido de fútbol pasa cualquier cosa", señaló sobre la importancia del aspecto psicológico.

Y es que "si uno se deja llevar por las emociones para tomar las decisiones, la posibilidad de tomar una decisión correcta es muy escasa". "Así que yo creo que es muy importante saber controlar las emociones y los sentimientos", insistió.

"MARESCA LO ESTÁ HACIENDO DE MANERA BRILLANTE"

Por ello, deben "estar centrados" en jugar su "mejor fútbol", con "rendimientos individuales altos" y "un funcionamiento como equipo ante un rival que juega bastante parecido". "Pero en ningún caso creo que nosotros tengamos que sentirnos que no somos también favoritos para ganar", remarcó.

Para esto, tienen su rol los futbolistas con experiencia, como Isco Alarcón. "Ha ganado cuatro Champions. Estoy seguro que para él el partido más importante que va a jugar en su carrera va a ser el próximo. Ya el pasado lo hizo, todo el mundo se vanagloria de lo que logró hacer, pero una de las grandes virtudes de Isco en este momento es olvidarse absolutamente de su carrera y jugar cada partido a la máxima capacidad física y futbolística que él tiene", comentó sobre el malagueño.

Y también lo es para Pellegrini, porque "es el último, el presente". "Primero Valencia y después la final de la Conference. Ya hemos tenido la fortuna de vivir la importancia de lo que es ganar un título con la Copa del Rey. La expectativa de la gente es altísima, y eso también nos arrastra a nosotros a mayor responsabilidad de tratar de ganar", reflexionó.

Además, comparó el fútbol inglés y el español. "La Premier League es una liga más atractiva porque es mucho más rápida, de ida y vuelta. La intención de los equipos es llegar al área lo antes posible, pero también lo he dicho muchas veces que donde se juega el mejor fútbol es en España, por eso es que todos los años un equipo español gana una competencia europea", recordó.

Además, restó importancia al mayor descanso que el Chelsea por jugar el partido de Liga ante el Valencia este viernes. "En el fútbol uno se puede dar ventaja. No son cosas decisivas, pero en el fútbol en todo sentido no se puede dar ventaja nunca. Por supuesto, tener dos días más es una ventaja y tiene toda razón de reclamarlo. Pero son tantos los partidos que hay que jugar que es imposible poder pretender estar exactamente igual que el rival en ese aspecto", expresó.

Y, finalmente, Pellegrini se deshizo en elogios hacia Enzo Maresca, técnico del conjunto inglés. "Tuve la fortuna de dirigirlo en los últimos años de su carrera, posteriormente trabajó conmigo también en el West Ham. Va a tener una gran carrera, de hecho ya la está teniendo, porque ha hecho cosas importantes, subir al Leicester y después el trabajo con el Chelsea refleja toda su capacidad y su intención de estudiar, de aprender. Tiene un gran futuro y un presente, ya está demostrando su capacidad", afirmó.

"Cuando los hijos crecen, los padres no tienen ninguna autoridad sobre ellos. Le agradezco mucho esas palabras. Yo lo conozco como jugador, como amigo y como asistente. He mantenido relación fuera del campo también muchas veces. Y es un técnico que ha aprendido de muchos. Estuvo mucho tiempo con Guardiola. Conozco su pasión por el fútbol, lo está haciendo de una manera brillante, es un técnico que está permanentemente aprendiendo de todo el mundo", concluyó.