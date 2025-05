Jeimy Báez desvela por fin quién es el padre del bebé que espera

Jeimy Báez se sentaba esta semana en '¡De viernes!' para hablar de su embarazo tras anunciar por redes sociales la buena nueva y también desveló, por error, quién es el padre de su hijo después de todas las especulaciones que ha habido en los últimos días.

La joven aseguró que se enteró que estaba embarazada cuando concursaba en 'GH DÚO', a los 20 días de entrar. Se realizó un test de embarazo y dio positivo, pero la organización le aconsejó que "lo mantuviésemos en secreto y me acompañaron fuera al ginecólogo. Estoy súper agradecida. Me entraron los llantos, fue un shock, me cogieron incluso las manos. Recuerdo la frase que me dijeron que 'esto no es un tumor, es un bebé, ahora tomas tú las decisiones'".

Tras esta confesión, Jeimy aseguraba que el padre de su bebé "fue de los primeros" en enterarse de la noticia, al igual que su madre, y entraba de lleno en hablar de la paternidad de su futuro hijo.

"No va a salir de mi boca quién es el padre de mi hijo. Lo siento. No lo voy a confirmar y tampoco lo voy a desmentir. Es un tema delicado. Se han tomado decisiones que tengo que respetar. Decisiones que tienen que ver con el bebé, con la pareja", confesaba.

Eso sí, dejaba claro que "sola no estoy" porque están "mis amigas, mi madre y mi familia" y recalcaba que "soy la que se está encargando de todo y así está siendo, pero que no es un drama ni soy víctima de nadie. Esta es mi decisión, yo soy feliz con esta decisión, estoy conforme con la decisión que ha tomado todo el mundo".

Tras preguntarle en varias ocasiones si el padre es Yulen Pereira y evadir la respuesta, le planteaban la posibilidad de que el exgrimista pueda pensar que es de otra persona y ella respondía: "Sí él lo cree, me sorprendería", provocando la sorpresa de todos los colaboradores: "Lo acabas de confirmar".

Han sido días de especulaciones sobre quién sería el padre del bebé que espera, incluso si la joven había comenzado una relación con algún chico anónimo... pero finalmente ella misma confirmaba lo que era un secreto a voces. Tras romper a llorar y ofrecer su entrevista, la modelo abandonaba las instalaciones de Mediaset confirmando que, a pesar de todo, está muy feliz.