El actor británico Harris Dickinson se estrena en Cannes como director con 'Urchin'

Cannes (Francia), 17 may (EFE).- El actor británico Harris Dickinson, conocido por su papel en la aclamada 'Triangle of Sadness' (Ruben Östlund) y, más recientemente, en 'Babygirl', junto a Nicole Kidman, presentó este sábado 'Urchin', su ópera prima como director, dentro de la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes.

"Se siente como un milagro que lográramos hacerla y que ahora la presentemos en una de las mejores plataformas del mundo", indicó Dickinson al subirse al escenario del Teatro Debussy, que es el segundo más grande del Palacio de Festivales de Cannes y acoge tradicionalmente la sección Una cierta mirada.

"Espero que la disfruten y, si no, díganoslo con amabilidad", agregó, desatando las risas del público.

A continuación se pudo ver 'Urchin', una historia de marcado carácter social que sigue a Mike (Frank Dillane), un sintecho de Londres, en sus intentos de construir una vida más allá de las calles, la violencia y las drogas.

No exenta de momentos de humor, el largometraje está atravesado por el sabor agridulce que el propio Dickinson pudo experimentar mientras trabajó como voluntario ayudando a las personas sin domicilio y toxicómanos en su comunidad local.

De hecho Dickinson, además de dirigirla, también se encargó de escribir el guión.

El de este británico de 28 años no es el único nombre conocido en la lista de realizadores que compiten en la sección Una cierta mirada, un apartado del festival que está enfocada a descubrir talentos emergentes y visiones originales del cine.

En concreto, en esta edición acoge también la óperas prima como realizadora de Scarlett Johansson ('Eleanor the Great'), que se estrenará el próximo martes, y el debut detrás de la cámara de Kristen Stewart ('The Chronology of Water'), que tuvo ya este viernes su presentación en la Croisette. EFE