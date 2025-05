Barbra Streisand publica 'My Valentine', junto a Paul McCartney

Nueva York, 16 may (EFE) .- Barbra Streisand publica este viernes su nueva canción 'My Valentine' junto a Paul McCartney, un nuevo adelanto de su próximo álbum 'The Secret Of Life: Partners, Volume 2', que verá la luz el próximo 27 de junio, informó la discográfica Sony Music.

El disco se publicará en vinilo, CD y digital e incluye nuevos temas, así como versiones de canciones "monumentales" a dúo con -además de McCartney- Mariah Carey, Sting, Ariana Grande, Bob Dylan, Sam Smith, Seal, Hozier, James Taylor, Josh Groban, Laufey y Tim McGraw.

'My Valentine' se suma al primer adelanto del álbum, el tema 'The First Time Ever I Saw Your Face', realizado en colaboración con Hozier y producido por Walter Afanasieff, Peter Asher y Jay Landers.

La publicación de este trabajo coincidirá con su 83 cumpleaños y su temática gira en torno al tema de la familia, la reflexión y la valoración de las pequeñas cosas de la vida.

"Siempre me ha encantado cantar a dúo con artistas talentosos. Me inspiran de maneras únicas y diferentes... ¡y hacen que nuestro tiempo en el estudio sea un placer!", dijo Streisand en un mensaje en su redes sociales junto a un vídeo cuando se dio a conocer su grabación.

El álbum es la continuación de 'Partners', que lanzó en 2014, en el que había duetos con Stevie Wonder, John Mayer, Billi Joel, Lionel Richie, Andrea Bocelli, Elvis Presley (con una grabación de su voz de 1956), Sinatra o Barry Manilow. EFE