Eurovisión celebra mañana su segunda semifinal, con 16 países luchando por las últimas 10 plazas y el polémico Israel

El Festival de Eurovisión 2025 celebrará este jueves, a partir de las 21.00 horas su segunda semifinal en Basilea (Suiza), donde 16 países, entre ellos, el polémico Israel, buscarán conseguir una de las últimas diez plazas para estar en la gran final de este sábado.

Tras la clasificación de Noruega, Albania, Suecia, Islandia, Países Bajos, Polonia, San Marino, Estonia, Portugal y Ucrania en la primera semifinal, este jueves será el turno de Austria, Lituania, Armenia, Montenegro, Grecia, Irlanda, Australia y Letonia en el primer tramo, y Chequia, Israel, Malta, Finlandia, Dinamarca, Luxemburgo, Georgia y Serbia en la segunda mitad.

Además de los 16 actos que compiten por uno de los diez puestos en la gran final, los espectadores también podrán ver sobre el escenario las actuaciones del Reino Unido con Remember Monday y su 'What The Hell Just Happened?', Francia con Louane y la canción 'maman', y Alemania, representada por Abor & Tynna y el tema 'Baller'.

En esta segunda semifinal, abrirá la competición Australia, con Go-Jo y su 'Milkshake Man', interpretada por Marty Zambotto, un magnético músico capaz de tocar la guitarra y subirse a un monociclo al mismo tiempo.

En segundo lugar, actuará por parte de Montenegro Nina Zizic, con su tema 'Dobrodosli'. La cantante y compositora actuó junto al dúo de hip-hop montenegrino Who See en Malmö 2013, interpretando 'Igranka', una canción que se ha convertido en unas de las favoritas en la comunidad de fans del Festival de Eurovisión.

Irlanda será el tercer país en actuar y lo hará de la mano de la cantautora noruega de 24 años, Emmy, interpretando la canción 'Laika Party'. Su carrera despegó en 2015 cuando, a los 15 años, participó en el Melodi Grand Prix Junior , uno de los concursos musicales más importantes de su país.

Tautumeitas --la banda formada por Asnate Rancane, Aurelija Rancane, Laura Marta Licite, Laura Liepina, Kate Slisane y Gabriela Zvaigznite-- defenderá la canción 'Bur Man Laimi' íntegramente en letón para representar a Letonia. Es la segunda vez que el país está en el festival. 'Bur man laime' es una canción folk con múltiples armonías y coros con una letra pacifista.

VANGUARDIA E INNOVACIÓN

Seguidamente, Parg (Pargev Vardanian) representará a Armenia con la canción 'Survicor'. Es un artista conocido por combinar elementos tradicionales armenios con paisajes sonoros modernos. A través de sonidos folk, electrónicos y alternativos, su música está profundamente arraigada en la cultura armenia, pero es vanguardista e innovadora.

Johannes Pietsch, bajo el nombre artístico de JJ, representará a Austria en la segunda semifinal de Eurovisión 2025 con la canción 'Wasted Love', una canción que destaca la gran capacidad vocal del joven intérprete y que ellos mismos definen como ópera-pop.

En séptimo lugar saldrá al escenario la representante de Grecia. Klavdia interpretará 'Asteromáta'. A sus 22 años, ya ha compartido escenario con leyendas de la música griega como Giorgos Sampanis y Konstantinos Argyros, además de colaborar con reconocidos DJs y productores como Playmen y Valeron.

La banda Katarsis -- formada por Lukas Radzevicius (guitarra, voz), Andrius Gruodis (guitarra, coros), Emilija Kandrataviciute (bajo) y Eivin Laukhammer (batería)-- representará a Lituania con la canción 'Tavo Akys', un tema con el que tratará de conseguir un billete para la lucha del micrófono de cristal en la segunda semifinal. Son conocidos por su mezcla única de música alternativa oscura y post-punk.

Desde Malta, llega a esta semifinal Miriana Conte, con la canción 'Serving'. Hace 8 años, Miriana ya intentó ir a Eurovisión con la propuesta 'Don't Look Down', pero finalizó en la última posición del concurso de preselección. Al año siguiente, en 2018, la artista lo volvió a intentar, pero acabó en el puesto 12.

La cantante Mariam Shengelia se subirá después al escenario de Basilea para representar a Georgia con la canción 'Freedom', una balada que combina el georgiano con el inglés.

Sissal representará a Dinamarca en Eurovisión 2025 con 'Hallucination'. Sissal se inspira en el pop-electrónico escandinavo y artistas como Ariana Grande y forma parte del grupo de compositores de su candidatura.

BESOS Y DESPEDIDAS

El representante de Chequia, Adonxs, defenderá 'Kiss Kiss Goodbye', un tema habla de besos y despedidas, de pasión sin control y del choque de dos fuerzas incapaces de convivir sin la otra. Está compuesto por el propio Adonxs junto con Adriano Lopes da Silva y Michaela Charvátová.

A continuación, Laura Thorn defenderá la candidatura de Luxemburgo en Eurovisión 2025 con la canción 'La Poupée Monte Le Son'. La artista es profesora en el Conservatorio de Escher y domina varios instrumentos, incluyendo el piano, el violonchero y el teclado.

En decimocuarta posición tendrá lugar la actuación del polémico Israel, con Yuval Raphael y 'New Day Will Rise'. Varios sectores de la ciudadanía han cuestionado su participación en el certamen por su ofensiva sobre Gaza.

Princ representará a Serbia con 'Mila'. Stefan Zdravkovic, conocido como Princ, es un cantante y compositor serbio nacido en 1993 en Vranje. Conocido entre sus seguidores como el "milagro vocal de Vranje", destaca por su versatilidad artística, ya que además de cantar, toca la guitarra y la batería.

Cerrará la competición Erika Vikman, representando a Finlandia con la canción 'Ich Komme', producida por Chisu y Jori Roosberg.

Los países que conforman el Big Five (Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y España) junto con el anfitrión --Suiza--, no participan en estas rondas eliminatorias, pero sí intervienen en la votación. España, Italia y Suiza emitieron sus votos en la primera semifinal, mientras que Francia, Alemania y Reino Unido lo harán en la segunda.

Con la temática 'Eurovisión', este jueves volverán a ser las anfitrionas Hazel Brugger y la cantante Sandra Studer, quien representó a Suiza en el Festival de 1991 y obtuvo el quinto puesto con la canción 'Canzone Per Te'. La segunda semifinal de Eurovisión 2025 podrá verse este jueves 15 de mayo a partir de las 21.00 horas en La 2 de TVE y en la plataforma de RTVE Play.

La gran final del sábado 17 de mayo reunirá en el escenario de Basilea a los países que logren clasificarse desde ambas semifinales, a los que se suman directamente los cinco miembros del Big Five además de Suiza, que como país anfitrión y ganador de la pasada edición con Nemo y su canción 'The Code', ya tiene asegurado su puesto en la noche más esperada del festival.