El público de Valladolid y el novio de Lara Dibildos, Carlos Maturana, sentencian a Terelu como actriz

Terelu Campos se ha subido de nuevo este domingo al escenario del Teatro Zorrilla de Valladolid para representar por segunda vez en la ciudad su obra 'Santa Lola' tras el triunfo rotundo de su estreno, con un lleno total, el pasado 26 de abril.

A su lado, como no podía ser de otra manera, Lara Dibildos, íntima amiga de la colaboradora además de productora de la obra, que en esta ocasión ha contado con la ayuda de su novio Carlos Maturana, que como si fuera un miembro más de la compañía teatral ha echado una mano con los preparativos, encargándose de bajar el decorado del escenario de una furgoneta para su montaje antes de la función.

Siempre en un discreto segundo plano, el modelo -con el que la hija de Laura Valenzuela comparte su vida desde hace más de un año- ha revelado qué Terelu como actriz: "Sinceramente la obra me pareció espectacular. No esperaba menos, porque es verdad que estuve viendo ensayos y demás, pero me pareció súper divertida. Está bastante encajada a ella, muy hecha para ella yo creo, y me encantó. La verdad que la clava". "De un uno al 10 vamos a darle un 9, a ver que se pueda superar, efectivamente" ha concluido entre risas.

No solo Carlos Maturana ha dictado sentencia sobre la faceta interpretativa de la madre de Terelu Campos. El público, tras la función, lo tenía claro. "Un poco sobreactuada me ha parecido, pero ha estado bien también. Necesita más práctica pero muy divertida" ha apuntado una señora.

"Una obra muy bonita, me ha gustado mucho. Terelu fenomenal, le doy un 10" ha asegurado otra, mientras que una tercera ha aplaudido al otro protagonista de la obra, César Lucendo, reconociendo que a Terelu "le queda mun poquito. Está un poquito... El mejor César, desde luego, espectacular".