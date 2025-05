Lara Dibildos vuelve a aclarar que no se ha cancelado la función de Terelu Campos

Primero saltó la noticia del aplazamiento de la obra de teatro 'Santa Lola' de la que es protagonista Terelu Campos el próximo 24 de mayo en Murcia y después vino el anuncio de la colaboradora de televisión de que volvía a viajar a Honduras.

Aunque en un primer momento se especuló con los motivos que llevaron a la compañía a aplazar la función, los compromisos profesionales en televisión de la hija de María Teresa Campos son los únicos impedimentos que han existido.

En este contexto, Lara Dibildos ha vuelto a aclarar ante las cámaras de Europa Press en exclusiva que el aplazamiento de la obra no es una cancelación, simplemente se cambia el día: "Si ya lo hemos explicado, que no es una cancelación, es un aplazamiento. Y bueno, ya está, no hay ningún problema".

Además, la hija de Laura Valenzuela ha asegurado que la actriz está "estupenda, de verdad que sí, que fue una sorpresa y que lo va a volver a hacer hoy para quien venga a verla".