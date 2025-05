Bomberos dan por extinguido el incendio en una vivienda en la calle Artes Gráficas

El concejal de Bomberos y Emergencias en el Ayuntamiento de València, Juan Carlos Caballero, y el oficial de bomberos de València, Víctor López, han informado de que el incendio declarado este domingo en la puerta siete de la cuarta planta de una vivienda de la calle Artes Gráficas, 42, de València "se da ya por controlado": "El incendio está extinguido y simplemente los compañeros están asegurándose de que no hay ninguna reignición".

Así lo han indicado en declaraciones a los medios tras desplazarse al inmueble donde se ha originado el fuego que ha obligado a desalojar el total del edifico, "salvo a una mujer, una persona mayor, que está en la segunda planta".

En este sentido, Caballero ha señalado que "estaba bien, estaba consciente, es una mujer mayor, y por tanto los bomberos han estimado que era mucho más seguro que permaneciese en su vivienda en contacto con el cuerpo de bomberos".

El concejal ha resaltado que los bomberos "están acabando de hacer la inspección vivienda a vivienda en todos los pisos" y ha subrayado que "no se ha encontrado ninguna víctima".

Respecto a las causas que han podido originar el fuego, el edil ha indicado que "se tienen que investigar", pero "parece que el foco estaba en el salón de esa vivienda de la puerta siete".

"El fuego no ha accedido a otras viviendas, ni de plantas altas ni en la misma planta, por lo que parece que van a poder volver otra vez los vecinos a sus casas, salvo el inmueble incendiado. La familia nos ha comunicado que, una vez le den el alta en el hospital, tiene recursos para poder ir a casa de unos familiares", ha apuntado, al tiempo que ha añadido que van a reunirse con los vecinos afectados.

"EVACUADO"

Por su parte, el oficial de bomberos ha indicado que han recibido el aviso de que "había personas pidiendo auxilio por la fachada". "Al llegar los compañeros ya no estaban las mismas. Por tanto, presumiblemente, las personas de la planta inferior al incendio han evacuado el mismo", ha destacado.

"Nos hemos encontrado un incendio completamente desarrollado. Ya veremos que el piso está destruido en principio. Nuestras tareas han sido ventilar la caja escalera, generar una zona segura, y luego extinguir y rastrear la vivienda número siete para asegurarnos de que no había ninguna persona dentro", ha detallado, al tiempo que ha señalado que, "a partir de ahí, se ha hecho una secuencia de inspección de la planta del incendio hacia arriba para asegurar que no había ninguna otra persona intoxicada".

López ha apuntado que "hay alguna puerta que está cerrada" y los bomberos "suponen que no ha entrado el humo", pero "ahora se comprobará". "El incendio ha sido bastante potente y no hemos tenido ninguna víctima", ha subrayado.

Preguntado por las causas del fuego, ha reiterado que "no se saben todavía". "Hasta hace relativamente poco estábamos rastreando que no hubiera víctimas. Nuestra prioridad son las personas y luego ya el tema de las causas ya no nos incumbe a nosotros, será la policía científica la que entre a dirimir", ha remarcado.

Igualmente, sobre cuándo podrán volver los vecinos a sus domicilios, ha señalado que él "todavía no ha accedido" y "le gustaría verlo primero", pero considera que, "excepto la vivienda que está completamente destruida y sí que no van a poder pernoctar", en las otras "después de una ventilación en principio no debería haber problema".

NUEVE PERSONAS ATENDIDAS

Un total de nueve personas han sido atendidas por inhalación de humo y quemaduras al declararse el incendio. Solo una de ellas presenta quemaduras leves y otra ha sido atendida por una crisis de ansiedad.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha precisado que cuatro de ellas han sido trasladadas al Hospital La Fe, tres al Clínico y otras dos al Arnau de Vilanova