Feijóo critica que a los que hacen un "discurso demagógico" con la inmigración "para conseguir votos"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que su partido defiende una inmigración "legal, ordenada y vinculada al empleo" y ha criticado a los que hacen un "discurso demagógico" en materia migratoria "para conseguir votos", aunque en ningún momento ha citado explícitamente a Vox. También ha censurado que "se utilice a los menores ilegales que han entrado en España como una paquetería contra las comunidades autónomas".

Así se ha pronunciado Feijóo en un acto por el Día de Europa que el PP ha celebrado en Córdoba junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en un momento en que la inmigración ha sido uno de los principales asuntos que ha encallado las negociaciones entre PP y Vox para lograr presupuestos autonómicos en varias regiones, como Murcia o Aragón.

Feijóo ha asegurado que el PP defiende la "inmigración legal, la inmigración ordenada y la inmigración vinculada al empleo", con "respeto a la dignidad humana", "con respeto a la ley" y "con firmeza". "Con firmeza para aquellos que quieren utilizar la inmigración como un negocio o como un discurso demagógico para conseguir votos", ha avisado, en alusión velada a la formación de Santiago Abascal.

El líder del PP ha indicado que "no hay política migratoria más inhumana que la que no existe", "la que le dice a la gente que se eche al mar para llegar a una costa" o "la que no persigue a las mafias que utilizan a la gente para conseguir y para quitarles un dinero que no tienen".

También ha criticado que "se utilice a los menores ilegales que han entrado en España como una paquetería contra las comunidades autónomas". "Eso no es dignidad humana. Eso no es humanidad. Eso no es cumplir la ley. Por tanto, solidaridad, sí. Pero también claridad", ha defendido.

El presidente del PP ha indicado que Europa "necesita inmigración" pero que venga a "contribuir" a su prosperidad y respete su cultura. "Ahora bien, si vienen a otra cosa, pues evidentemente no podrán quedarse en Europa", ha avisado.

ALERTA CONTRA LOS PARTIDOS POPULISTAS

En su intervención, Feijóo también ha alertado contra los populismos. Así, ha dicho que hay "determinados partidos populistas que se han basado en los defectos de una arquitectura institucional tan compleja" como la de la UE para intentar "destruirla" y "pedir un voto en contra" de Europa.

"No podemos ser las fábricas de los nacionalismos, ni de las trabas, ni podemos ser una unión temporal de países. Tenemos que ser una unión abierta, con un sentido emocional de ser europeo, de mantener el mismo pasaporte y decirles a la gente que Europa ha venido aquí para, con una economía de escala, poder ser una región con voz propia en el mundo", ha afirmado.