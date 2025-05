Alcaraz irá a ver al Lazio con Patric: "Estaré pendiente de Sinner, obviamente"

Roma, 9 may (EFE).- El español Carlos Alcaraz, número 3 del mundo y ganador este viernes en su estreno en el Masters 1.000 de Roma ante el serbio Dusan Lajovic, desveló que este sábado acudirá a ver el duelo entre el Lazio y el Juventus Turín, en la Liga italiana, junto a su amigo Patricio Gabarrón Gil "Patric", defensa lacial, pero que estará "pendiente de (Jannik) Sinner" en el regreso del italiano.

Alcaraz atendió a EFE en zona mixta tras su contundente victoria (6-3 y 6-3), la segunda en toda su carrera en la tierra batida italiana, donde jugará por primera vez la tercera ronda después de caer eliminado en segundo turno en 2023 y causar baja por lesión en 2024.

En sus últimos entrenamientos, le dio especial importancia a un saque que durante el partido le permitió mantener controlado a Lajovic.

"El saque es algo que le estamos poniendo mucho hincapié cada día", declaró a esta agencia.

"Es algo muy importante, aquí en tierra quizá no tanto pero aún así es bueno sacar bien y empezar bien los puntos, con iniciativa. He intentado estos días hacer hincapié y sentirme lo mejor posible y creo que ha sido un gran partido en el saque. Me he sentido muy cómodo, con mucho porcentaje, buenas direcciones dentro de lo que cabe y creo que eso da mucha confianza a lo que viene", añadió.

Este sábado no tiene partido, por lo que aprovechará para ir a ver el partido entre el Lazio y el Juventus en el Estadio Olímpico, clave en la pelea por los puestos de Liga de Campeones.

"Mañana (sábado) no creo que vaya a visitar Roma, tengo un amigo que vive aquí y juega en el Lazio y vamos a ver el partido ya que podemos ver un partido de la Serie A. Vamos a disfrutar y ya tendremos tiempo de ver Roma, que también me gustaría andar la ciudad y visitarla, ver lo bonito de Roma", dijo.

El murciano, de 22 años recién cumplidos, confirmó que su amigo y con el que verá el partido es Patric, recién operado, en marzo de 2025 en España, de una lesión en su tobillo derecho.

"Y estaré pendiente de Sinner y su regreso, obviamente", apuntó. El italiano, número uno del mundo, volverá a las pistas tras el acuerdo de 3 meses de sanción al que llegó con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) por su positivo en closteblol en Indian Wells 2024. EFE