Ejército dice haber destruido "avión emiratí" que transportaba armas para las FAR en Sudán

Jartum, 4 may (EFE).- El Ejército de Sudán afirmó este domingo haber destruido un "avión de pasajeros emiratí" que transportaba armas y munición al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en la ciudad occidental sudanesa de Nyala, en un ataque en el que -aseguró- han muerto "decenas" de combatientes rivales, entre ellos "varios extranjeros".

En un comunicado, la institución castrense dijo que el ataque fue realizado en la noche del sábado en el aeropuerto de Nyala, capital del estado de Darfur Sur, controlado por las FAR, y "tuvo como blanco un avión Boeing emiratí cargado con suministros militares y logísticos, armas y munición, drones suicidas y estratégicos".

"El avión fue destruido y varios extranjeros resultaron muertos o heridos", añadió la nota, sin dar a conocer si se trata de un ataque aéreo o con artillería.

El Ejército aseguró no obstante que "con ese ataque se ha hecho frustrar el traslado de una fuerza (de las FAR) a Emiratos (Árabes Unidos) para recibir entrenamiento, y se ha dado muerte a 150 milicianos" paramilitares, sin dar a conocer detalles.

Las autoridades emiratíes no han reaccionado a esas afirmaciones del Ejército sudanés, si bien han rechazado ya en varias ocasiones las acusaciones de Jartum de estar suministrando armas y munición a las FAR, muy en especial aviones no tripulados.

Los paramilitares, enfrentados con el Ejército desde abril de 2023, han realizado varios ataques con drones contra posiciones e instalaciones vitales en ciudades controladas por el Ejército, incluido el Palacio Presidencial en Jartum.

El último de esos ataques con drones tuvo como blanco este domingo la estratégica base militar aérea de Ozman Digna, en el aeropuerto internacional de Port Sudan (este), una ciudad que acoge al Gobierno y las misiones internacionales desde el inicio de la guerra.

El portavoz del Ejército Nabil Abdalá dijo que los "drones suicidas" de las FAR causaron "daños limitados, incluido un impacto en un depósito de municiones en la base, lo que dio lugar a explosiones dispersas, pero no hubo víctimas humanas".

Este fue el primer ataque de este tipo en Port Sudán, a unos 650 kilómetros al este de Jartum, y donde está ubicado también el principal puerto del país, y se produce después de que el Ejército lograra expulsar en febrero a los paramilitares de la capital del país, que dominaban desde el inicio del conflicto.

La guerra en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 y, desde entonces, decenas de miles de personas han muerto y otras más de 12,5 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares. EFE