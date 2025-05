Sabalenka: "No me quedo mucho en el éxito; la memoria corta es clave para triunfar"

Madrid, 3 may (EFE).- La bielorrusa Aryna Sabalenka, que este sábado se proclamó campeona del WTA 1.000 de Madrid por tercera vez, elogió al público de la capital española, que da "una energía extra", y desveló que una de las claves de su buen rendimiento, aparte de la calidad que atesora, es que no se recrea mucho en el éxito y aplica "la memoria corta para triunfar".

Sabalenka, número uno del mundo, se impuso 6-3 y 7-6 (3) a la estadounidense Coco Gauff en la final, que duró una hora y 38 minutos.

"Estoy muy feliz por el resultado y muy emocionada cada vez que vengo a Madrid a jugar en esta hermosa pista. Me encanta el apoyo de aquí, creo que ese es el secreto. Siento que viniendo aquí cada año siento más y más apoyo. Este año ha sido increíble cada vez que saltaba a la pista. La gente de Madrid me da una energía extra y el poder de luchar, pase lo que pase. Verme en los carteles y a los niños sosteniéndolos con mi foto es como un sueño. Creo que es lo mejor de la vida", dijo Sabalenka, en conferencia de prensa.

Con este triunfo, que se une a los logrados en 2021 y 2023, Sabalenka iguala con tres títulos a la checa Petra Kvitova como jugadora con más victorias en Madrid, dónde ha jugado la final tres años consecutivos, algo que nadie había conseguido hasta el momento.

Los tres títulos sobre tierra batida que ha ganado Sabalenka han sido en Madrid. En tres semanas comienza el reto de Roland Garros, uno de los grandes objetivos de la bielorrusa.

"Espero que este año sea diferente. Honestamente cada vez tengo más confianza en mi juego en tierra batida. Tuve batallas muy duras en el pasado en las últimas fases del torneo. Estuve allí en las semifinales y estuve muy cerca de llegar a la final. Voy a salir a competir y a luchar y creo que físicamente estoy lista para trabajar cada punto como creo que va a ser la lucha", señaló.

Una de las fortalezas de Sabalenka es el aspecto mental, algo que la permite encontrar "un empuje" dentro de ella que la hace diferencial.

"Cada vez que juego por ahí, hay como una lucha y tengo que superar algunas cosas. Trabajo en ello y me estoy empujando a mí misma muy duro en algunos de los partidos. Estoy trabajando para el futuro y tratando de mejorar mi juego tanto como pueda, así que estoy lista para volver a por nuevos retos a la cancha", comentó.

"Creo que gestionar tu cuerpo es una de las cosas más desafiantes pero tengo un gran equipo. Creo que eso es lo más difícil. Cada vez que llegó a un torneo no pienso en lo anterior. No me quedo demasiado tiempo en el éxito y tampoco me quedo en algunas de las duras pérdidas. La memoria corta es la clave.

Seis finales en ocho torneos este año es el balance para la bielorrusa en lo que va de 2025.

"Es una locura para ser honesta. No me lo esperaba aunque trabajo duro para que suceda y sé que si juego bien y lucho cada punto puedo ser capaz de eso. Esto es como un sueño y espero seguir haciendo lo que estoy haciendo y seguir jugando la forma en que estoy jugando en estos momentos", manifestó.

Con este triunfo en Madrid, Sabalenka es la tercera mujer de la historia que logra 11.000 puntos y adelanta a Serena Williams.

"Lo veo una locura, sinceramente. Es simplemente increíble, no sé cómo he sido capaz de conseguirlo. Creo que estamos haciendo lo correcto y las cosas están funcionando. Ahora solo espero seguir mejorando y creciendo. Estoy muy motivada en este momento", concluyó. EFE