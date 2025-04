La nueva comedia de Jesse Eisenberg incorpora a Halle Bailey y Bernardette Peters

Los Ángeles (EE.UU.), 16 abr (EFE).- Las actrices Halle Bailey, Havana Rose Liu y Bernadette Peters se han unido al reparto de la comedia musical aún sin título protagonizada por Julianne Moore, Paul Giamatti y Jesse Eisenberg, informa Variety.

Este será además el tercer largometraje de Eisenberg como director y guionista, después de "Cuando termines de salvar el mundo" (When You Finish Saving the World) y la oscarizada "A Real Pain".

La película, cuya producción comenzó en abril, también cuenta con la participación de Eldar Isgandarov, Bonnie Milligan, Colton Ryan, Lilli Cooper y Maulik Pancholy.

Moore interpreta a una "mujer tímida que inesperadamente es elegida para una producción musical de teatro comunitario, llegando a extremos al perderse en el papel", según la sinopsis difundida por Variety.

Eisenberg escribió la música y la letra originales del musical de la película. Steven Gizicki (“A Complete Unknown”, “La La Land”) es el supervisor musical y Bill Sherman (“In the Heights”) es el productor musical ejecutivo. La coreografía es de Andy Blankenbuehler (“Hamilton”) y Drew Daniels (“Anora”) es el director de fotografía, indica la revista especializada.

La película más reciente de Eisenberg, "A Real Pain", le valió una nominación al Óscar al mejor guion original y su protagonista Kieran Culkin obtuvo un premio de la Academia al mejor actor de reparto. EFE