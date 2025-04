Cayetano Martínez de Irujo, emocionado por su boda con Bárbara Mirjan, aclara si la madrina será su hermana Eugenia

Hace unos días trascendía la gran noticia. Después de diez años de sólida relación Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan han decidido darse el 'sí quiero', y será a finales de septiembre o principios de octubre cuando se conviertan en marido y mujer en una ceremonia íntima de la que apenas ha trascendido ningún detalle.

A pesar de la discreción con la que el duque de Arjona quiere llevar su boda, diferentes medios de comunicación han publicado que su hermana Eugenia -con la que se reconcilió las pasadas Navidades después de una temporada distanciados y cuyo acercamiento ha sido decisivo para que le pidiese matrimonio a su pareja- ejercerá de madrina del enlace, que todo apunta a que podría celebrarse o en el Palacio de Arbaizenea de San Sebastián, o en la Finca Las Arroyuelas de Sevilla, las dos propiedades más queridas y emblemáticas que el jinete heredó de su madre, Cayetana de Alba.

Al margen de la expectación que se ha creado en torno a su 'sí quiero', Cayetano ha reparecido en la gala benéfica de los Premios ESI en su 20º aniverasario en Barcelona. Una cita muy especial en la que ha coincidido con otros rostros conocidos como Luis del Olmo, Pedro Piqueras, Vicente del Bosque o Rosa López, y en el que molesto por las informaciones que se han dado sobre el importante paso que está a punto de dar con Bárbara, ha aclarado si Eugenia será o no su madrina de boda.

"Me prodigo poco porque la verdad estoy un poquito cansado de que me hagan preguntas personales y todo ese tipo. Porque llega una edad y un momento que uno ya quiere llevar la vida a su manera. Y bueno, me prodigo lo justo solo en eventos que verdaderamente merecen la pena para ayudar a los demás" ha explicado, reconociendo entre líneas que quiere llevar los preparativos de su enlace en la más estricta intimidad.

De ahí que cuando Europa Press le ha dado la enhorabuena, y aunque ha revelado que es "una buena noticia, no cabe duda" y que está "muy contento" por su boda, prefiere no hablar del tema por tratarse de "una cuestión muy personal". "Yo ya llevo ya muchos años, entiendo que la gente viva de la vida de los demás, pero como yo nunca me metí con la vida de los demás, ha llegado un momento en mi vida en que ya quiero que mi vida sea para mí. Por lo menos hasta un límite. Entiendo que soy una persona de interés público. Y hay un límite que tengo que aceptar, pero no el personal. Y bueno, nada más. Es todo lo que quería decir" ha explicado con sinceridad.

Lo que sí ha querido aclarar rotundo es que él en ningún momento ha dicho que Eugenia vaya a ser su madrina. "Es la primera noticia que tengo, la primera noticia que tengo. Como digo, desgraciadamente en este tipo de prensa se practica, en este caso por supuesto no es terrorismo informativo, es informativo que lo conocen antes que yo, porque yo es la primera noticia que tengo. Pero desgraciadamente mi relación con la prensa es únicamente porque manipulan de una forma torticera mi vida durante muchos años ya" se ha lamentado indignado, dejando en el aire si será su hermana quien le acompañe al altar.