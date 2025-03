El expresidente panameño Ricardo Martinelli viajará el lunes a Nicaragua, indicaron varias fuentes

Ciudad de Panamá, 29 mar (EFE).- El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014), que recibió el pasado jueves un salvoconducto para dejar la embajada de Nicaragua, donde ha estado asilado desde febrero de 2024, y viajar a Managua, podría salir el próximo lunes hacia el país centroamericano, según adelantaron fuentes políticas y de su equipo legal, resolviendo así una de las grandes incógnitas del momento.

"Yo le pregunté: '¿Cuándo usted tiene que salir?' Me dijo: 'El lunes'. Me dijo: 'Posiblemente el lunes'. Él me dijo la palabra 'Posiblemente'", explicó a EFE vía telefónica la exdiputada y candidata presidencial en las últimas elecciones Zulay Rodríguez, después de que minutos antes a la salida de la embajada tras reunirse con Martinelli fuera más categórica: "Él se va el lunes, él se va ya el lunes", afirmó ante los medios allí congregados.

Con su salida el lunes, Martinelli llevaría hasta el límite el plazo que le dieron desde la Cancillería para abandonar el país con el salvoconducto, que "tiene un plazo de vigencia improrrogable que termina a la medianoche del 31 de marzo 2025".

La excandidata presidencial también dijo que cuando se encontró con Martinelli se encontraba "muy triste, porque él señaló que lo habían traicionado".

"Judas Iscariote se quedó chico, al lado de lo que le ha pasado a él, y él señala, se siente totalmente molesto, porque él no se quiere ir", aseguró, sin dar más detalles.

Poco después, la abogada Shirley Castañeda, del equipo legal de Martinelli, salió de la embajada y confirmó la salida el lunes, pero no así el estado anímico del expresidente.

"Sí, él se va el lunes efectivamente, pero él se encuentra feliz, él no está triste ni está llorando, él está contento que él se va y va a regresar a Panamá", dijo Castañeda ante los medios de comunicación allí congregados, y aclaró que saldrá "en el transcurso del día" en un vuelo privado, y que ella será una de la que los acompañe en el viaje, junto a otros miembros de su equipo y de su partido, Realizando Metas (RM).

Ricardo Martinelli, de 73 años y con una amplia trayectoria empresarial, se refugió en la embajada nicaragüense en febrero de 2024 tras confirmarse su condena de 10 años de prisión y una multa millonaria por el caso 'New Business', relacionado con la compra de medios de comunicación con fondos públicos.

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, informó el jueves de forma sorpresiva que otorgaba un salvoconducto a Ricardo Martinelli por razones "humanitarias", el cual tendría validez entre el 27 y el 31 de marzo.

"Para la ejecución del traslado, amparado bajo el salvoconducto, se contará con los buenos oficios del Ministerio de Relaciones Exteriores", señaló.

Martinelli horas más tarde, a través de sus redes sociales, aceptó este salvoconducto para viajar a Nicaragua.

Este gesto a favor de Martinelli, que apadrinó al actual gobernante de Panamá, José Raúl Mulino, quien fue su ministro de Seguridad y le llamaba "amigo" durante la campaña proselitista que lo llevó al poder en 2024, contrasta con la negativa del Gobierno anterior, liderado por Laurentino Cortizo (2019-2024), que se basó en convenios internacionales para rechazar el salvoconducto.

La estancia de Martinelli en la embajada ha generado controversia por su implicación en la política local y las adaptaciones hechas en la sede para sus necesidades personales.

Además, Martinelli enfrenta otras acusaciones en Panamá relacionadas con el escándalo de Odebrecht y en España por supuestos sobornos y por un caso de interceptación de comunicaciones en Mallorca.