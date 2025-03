Uruguay y Argentina abogan por que "nunca más" se repita el conflicto fronterizo de 2005

Montevideo, 27 mar (EFE).- El Gobierno de Uruguay y el Gobierno de la provincia argentina de Entre Ríos abogaron este jueves para que "nunca más" se dé un conflicto fronterizo como el del corte de puentes que, a partir de 2005 y por siete años, enfrentó a los dos países.

Así lo aseguraron en una rueda de prensa conjunta el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en el marco de una visita en la que, quien también fue ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), se reunió con el mandatario uruguayo, Yamandú Orsi.

"Del diálogo entre el presidente y el gobernador surgió un tema extraordinariamente importante: que nunca más suceda lo de los puentes (...) de lo que se trata es de entrar en un escenario de cooperación entre una provincia absolutamente estratégica para Uruguay y nuestra realidad", recalcó Lubetkin.

En la misma línea se expresó Frigerio, quien afirmó que el Gobierno nacional uruguayo y el de su provincia "están convencidos de que lo que no va a ocurrir nunca más es un nuevo caso" como el del corte del puente entre la ciudad argentina Gualeguaychú y la uruguaya Fray Bentos, que, en protesta por la construcción de la planta de celulosa de Botnia del lado uruguayo, desató en 2005 un prolongado conflicto binacional.

"Eso no puede ocurrir. Sería la conclusión de que no hemos aprendido de nuestros errores y no va a pasar", indicó el gobernador; mientras que Lubetkin explicó que a partir de esta reunión, Uruguay y Entre Ríos buscarán "definir un nuevo escenario de cooperación y de complementariedad".

En tanto, el canciller puntualizó que Frigerio luego se reunirá también con los ministros uruguayos de Industria, Fernanda Cardona, y de Turismo, Pablo Menoni, para "seguir avanzando" en el intercambio.

Lubetkin dijo además que otro asunto a tratar es el del proyecto de una planta de hidrógeno verde a instalarse en el departamento (provincia) de Paysandú, fronterizo con la ciudad argentina de Colón.

"Hay un pedido de Colón, del pueblo vecino, de que ese desarrollo de una fuente novedosa de energía no compita con la principal fuente de trabajo y desarrollo de Colón, que es el turismo. Creo que eso hay que ponerlo sobre la mesa y estoy seguro que nos vamos a poner de acuerdo", aseveró al respecto Frigerio.

El enfrentamiento a orillas del fronterizo río Uruguay entre las naciones rioplatenses por la construcción de la papelera de Botnia, que luego pasó a ser de la también empresa finlandesa UPM, estalló en 2005 y las mantuvo enfrentadas hasta 2012. EFE