Patricia Montero desvela que está echando mucho de menos a Álex Adrover

'Supervivientes 2025' acaba de empezar y si hay algo que nos ha fascinado de esta edición es el casting con el que ha contado la organización del programa. Rostros conocidos de lo más variopintos que tendrán que convivir durante semanas en condiciones extremas y alejados de sus seres queridos.

Este fin de semana, Patricia Montero ha reaparecido ante las cámaras en la inauguración del Festival de Málaga y ha hablado de cómo ve a su marido, Álex Adrover, en el concurso.

"Estoy echándolo mucho de menos, no os voy a engañar", confesaba la actriz. Le está siendo "muy difícil" a pesar de que "estamos en la segunda semana" porque sigue "haciéndome un poco a estar sin él" ya que "estamos siempre 24 horas juntos y está siendo complicado, pero estoy viéndolo en la tele, siguiendo todos los programas, acostándome tardísimo".

Además, también habló de los compañeros de su marido, como Terelu Campos: "Me tiene fascinada, me encanta, me parece que tiene un par para haberse metido en esa aventura y tengo ganas de que pasen las semanas para ver qué pasa con ella".

Álex tiene un perfil muy tranquilo, no le gusta entrar en discusiones y prefiere que la armonía reine en la isla... al igual que Terelu, por lo que sí que cree que pueden conectar muy bien: que Álex y la presentadora de televisión podrían conectar en la isla: "Sin lugar a dudas, son los dos del medio, del sector, les gusta mucho reírse, la comedia, creo que van a conectar mucho, al final echan de menos también mucho Álex a sus hijas, ella a su nieto, por ahí creo que van a conectar".

Por último, Patricia sembraba la duda sobre si en el futuro se atrevería a viajar a Honduras para darle una sorpresa a Álex: "Quién sabe, yo qué sé".