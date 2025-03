Rachel Zegler encarnará a la líder argentina Evita Perón en el teatro de Londres

Los Ángeles (EE.UU.), 14 mar (EFE).- La actriz y cantante estadounidense Rachel Zegler será la protagonista de 'Evita', el musical sobre la líder política de Argentina Eva Perón, con el que marcará su debut en los teatros West End de Londres, según confirmó este viernes Deadline.

"'Evita' ha sido un musical muy importante para mí desde pequeña, cuando mi papá y yo cantábamos 'No llores por mí Argentina' juntos en mi jardín trasero", dijo Zegler en declaraciones a la revista especializada.

La obra estará dirigida por el británico Jamie Lloyd y prevé su estreno el 1 de julio, durante la temporada de verano, con funciones que durarán hasta el 6 de septiembre.

Esta nueva versión se 'Evita' será "emocionante para toda una nueva generación", dijo por su parte Lloyd.

El musical narra la vida y el ascenso a la política de la considerada líder espiritual de Argentina y su marido, el expresidente Juan Perón, así como su prematura muerte a los 33 años en 1952.

El repertorio incluirá una versión de 'Don't Cry for me Argentina' ('No llores por mí Argentina'), canción compuesta en honor al discurso de la líder tras convertirse en la primera dama argentina en las presidenciales de 1946.

'Evita' comenzó como un álbum de ópera rock que se trasladó a Broadway (Nueva York) en 1979, con LuPone y Mandy Patinkin como cabezas de cartel.

El debut de Zegler en los teatros de Londres se presenta en plena promoción de 'Snow White' ('Blancanieves'), la adaptación del clásico de Disney, que prevé su estreno en la gran pantalla el próximo 21 de marzo, y en el que la actriz interpreta a la mítica princesa, mientras que la israelí Gal Gadot encarna a la reina Grimhilde. EFE