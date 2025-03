Schumer: demócratas bloquearán plan para evitar cierre de gobierno de EE.UU.

(Bloomberg) -- El líder demócrata en el Senado de EE.UU., Chuck Schumer, dijo que su partido bloquearía un proyecto de ley de gastos republicano para evitar un cierre del gobierno el sábado e instó a los republicanos a aceptar en su lugar un plan demócrata para proporcionar financiación hasta el 11 de abril.

La declaración de Schumer del miércoles elevó las apuestas en un juego de gallinas entre los republicanos y los demócratas del Congreso y aumenta el riesgo de un cierre en un momento en que los mercados financieros están hipersensibles a nuevas perturbaciones.

Las bolsas de EE.UU. se han visto sacudidas por las amenazas arancelarias del presidente Donald Trump y por el temor a que la incertidumbre de los consumidores y las empresas afecte la economía del país.

Sin embargo, no está claro si Schumer cuenta con el apoyo de los demócratas moderados para cumplir con la amenaza, y mucho menos mantener un bloqueo por un cierre prolongado que podría tener efectos políticos y perjudicar a los ya asediados trabajadores federales.

“Los republicanos no tienen los votos”, dijo Schumer en el pleno del Senado el miércoles, fijando la postura de los demócratas sobre la legislación aprobada por la Cámara.

Sin embargo, el miércoles por la noche había indicios de que se podría llegar a un acuerdo para evitar el cierre.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, dijo a periodistas que estaba abierto a permitir a los demócratas una votación sobre un proyecto de ley de gastos a corto plazo si dan su consentimiento a todas las votaciones finales sobre la medida de la Cámara, conocida como resolución continua, antes de la fecha límite.

“Al final, queremos financiar el gobierno. Esperemos que ellos también. Y la forma de hacerlo es aprobar la RC”, dijo Thune, refiriéndose a la resolución continua. “Si quieren establecer algún tipo de acuerdo de consentimiento en el que votemos sobre eso, ya veremos”.

En el Senado, se necesitan 60 votos para cortar los obstáculos de procedimiento y los republicanos solo cuentan con 53 senadores en la cámara.

El senador John Cornyn, republicano de Texas, dijo que creía que Schumer estaba blufeando. “No vamos a hacer un proyecto de ley a corto plazo”, dijo.

Algunos demócratas más activos buscan una confrontación para frenar los esfuerzos de Trump y Elon Musk por desmantelar agencias federales. Otros moderados quieren esperar y dejar que Trump fracase en materia económica sin interponerse en su camino. Un cierre del gobierno también podría trasladar parte de la culpa de una economía cada vez más tambaleante a los demócratas.

Los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron el martes una ley para financiar el gobierno hasta el 30 de septiembre. Algunos demócratas del Senado objetan el proyecto ya que no limita a Musk lo suficiente.

