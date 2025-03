Makoke responde a los rumores de infidelidad de su novio antes de viajar a Honduras

Después de años sonando con fuerza en todas las quinielas de 'Supervivientes', Makoke cumple por fin su sueño de convertirse en concursante de la nueva edición del reality más extremo de la pequeña pantalla. Una aventura que afronta con ilusión y muchísimas ganas, aunque su felicidad se ha visto enturbiada por los rumores de infidelidad de su novio Gonzalo que han surgido en las últimas horas.

Tal y como se ha especulado este fin de semana, existirían imágenes del empresario -con el que la colaboradora mantiene una relación desde hace año y medio y con el que planea darse el 'sí quiero' el próximo septiembre- siendo desleal a la ex de Kiko Matamoros, aunque lo cierto es que no han salido a la luz ni nadie es capaz de dar más datos sobre este tema.

De ahí que Makoke no le de ningún tipo de credibilidad, como ha dejado claro este fin de semana en directo en el programa 'Fiesta' antes de poner rumbo a Los Cayos Cochinos: "Nada, no me afecta lo más mínimo, es totalmente falso. Podría decir que tenemos una relación abierta, pero no. Son personas malignas que quieren hacerme daño y que me vaya mal". "Es absurdo. Esas fotos, si existieran, habrían salido ya. No sé de dónde viene esa información, pero es que estamos veinticuatro horas al día juntos. No tiene ni pies ni cabeza, es solo con intención de hacer daño" ha asegurado, insistiendo en que confía al 100% en Gonzalo.

Una confianza ciega en su pareja que ha reafirmado en el aeropuerto antes de viajar a Honduras junto al resto de la expedición, encabezada por Álvaro Muñoz Escassi, Pelayo Díaz, Álex Adrover, Beatriz Rico, Laura Cuevas, o Ángela Ponce. Muy nerviosa pero sin perder la sonrisa, Makoke ha zanjado los rumores dando la cara por su chico. "Nada, todo fenomenal" ha insistido, estallando en carcajadas al escuchar la palabra "infidelidad" porque está convencida de que no saldrá ninguna imagen de Gonzalo con otra chica. "Estoy súper enamorada, por favor, claro que seguimos juntos" ha concluido rotunda.