Borja Jiménez: "Ante ambientes en los que se acelera todo, no estamos nada cómodos"

Leganés (Madrid), 31 ene (EFE).- Borja Jiménez, entrenador del Leganés, consideró que "cuando se acelera un poco todo", como sucedió en el duelo que midió a su equipo contra el Rayo Vallecano y en el que perdieron por 0-1, no se encuentran "nada cómodos" y reconoció que saca "pocas cosas positivas" del choque.

"Saco pocas cosas positivas. Cuando fallas dos penaltis, te quedas con el sabor agridulce de no haber conseguido nada. Lo positivo es que el equipo ha tenido capacidad de resistir después de la expulsión, no es fácil jugar con diez. Ante ambientes en los que se acelera un poco todo, no estamos nada cómodos", opinó.

"Hoy la sensación es agridulce. Encuentras pocas cosas positivas, pero estoy convencido de que cuando pase una hora lo veremos desde una perspectiva alejada y mejor. Hoy no podemos sacar casi nada positivo por cómo ha acabado el partido, por esa sensación de descontrol, de que haces gol y te lo anulan por una situación muy anómala. No se cuántos penaltis habrán anulado por eso", dijo.

"Son sensaciones de euforia y desazón muy grandes en muy poco tiempo y estás un poco 'plof'", manifestó tras un duelo en el que estuvieron con diez toda la segunda parte y fallaron un penalti en el descuento y la posterior repetición de este al ser anulado por invasión de área de uno de sus jugadores y de un oponente.

Miguel de la Fuente, al que defendió en sala de prensa, fue el futbolista que falló ambas penas máximas, detenidas por el guardameta argentino Augusto Batalla: "Está muy mal. No estaba bien ahora, aunque tampoco le he visto mucho tiempo. Pero no pasa nada, le puede pasar a cualquiera".

Jiménez afirmó que perderán a Seydouba Cissé por lesión dos o tres semanas y no quiso pronunciarse acerca de la expulsión por roja directa, al cortar una ocasión manifiesta de gol al filo del descanso, de su futbolista Sergio González: "La sensación que tenemos es de que puede estar en esa situación que se puede dar o que no. Lo ha decidido así, el árbitro ha estado muy dialogante, nos lo ha explicado en el descanso. Y si lo han visto claro es porque será roja".

Asimismo confirmó que esperan poder cerrar algún refuerzo antes del cierre del mercado de invierno y elogió la temporada del Rayo Vallecano: "Está haciendo las cosas muy bien, por eso es sexto. Creo que tienen desde hace tiempo muy entendido lo que necesita el equipo y la afición, lo hacen muy bien y si siguen así es muy probable que estén entre los seis o siete mejores". EFE