Canciller Scholz avisa del peligro de que el bloque conservador rompa el cordón sanitario

Berlín, 28 ene (EFE).- El canciller alemán, Olaf Scholz, advirtió este martes al electorado del peligro de la rotura del cordón sanitario en torno a la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) por parte del bloque conservador encabezado por el líder de la Unión Cristianodemócrata (CDU) y candidato a la Cancillería, Friedrich Merz, en caso de sumar mayoría tras los comicios anticipados del 23 de febrero.

"Los ciudadanos deben preguntarse si pueden confiar en que, si hay mayoría de CDU y AfD, no habrá, después de todo, una coalición negriazul (por los colores de los partidos). Y eso hay que evitarlo", dijo, al referirse al plan de endurecimiento de la política migratoria presentado por Merz, que el líder conservador tiene previsto someter a votación en un proyecto de ley este viernes y que la formación ultraderechista ha señalado que está dispuesta a apoyar.

En una entrevista en el programa matinal de la ZDF, la segunda cadena de la televisión pública alemana, Scholz defendió que su gobierno ya ha "endurecido mucho las cosas" y ha logrado con sus medidas, entre ellas 40.000 devoluciones en caliente y controles en las fronteras alemanas, reducir la inmigración ilegal, al tiempo que subrayó la necesidad de seguir por este camino.

"Pero lo que no debemos hacer, si se me permite decirlo muy claramente, es dar marcha atrás en todo lo anunciado y votar conjuntamente con los extremistas de derechas en el Bundestag", afirmó, al aludir a las promesas de la CDU de no sacar adelante ningún proyecto con el apoyo de la AfD ni de coaligarse con esta formación.

El canciller criticó, además, que el bloque conservador formado por la CDU y su partido hermanado, la Unión Socialcristiana (CSU) bávara, está reteniendo en el Bundestag, la cámara baja del Parlamento alemán, diversas propuestas presentadas por el gobierno que representan "mejoras masivas" de la capacidad de actuación de las autoridades alemanas, que resolverían muchos de los problemas que pretende abordar Merz con su plan de política migratoria, dijo.

Respecto al plan presentado por el líder conservador, y que pasa por una prohibición de facto a la entrada de inmigrantes sin documentos válidos, afirmó que contiene medidas anticonstitucionales y contrarios a la legislación europea, y añadió que pretender votar sobre el mismo junto a la extrema derecha "no es ninguna forma de disposición al diálogo". EFE