Zverev: “Creo que no hay más acusaciones, no voy a abrir más ese tema”

Melbourne (Australia), 26 ene (EFE).- El alemán Alexander Zverev (2) comentó en la rueda de prensa posterior a su derrota en la final del Abierto de Australia que piensa que no ha habido más acusaciones en los últimos nueve meses y que no va a abrir más el tema de su presunta implicación en un caso de violencia doméstica.

“Creo que no hay más acusaciones, ya llevamos nueve meses sin nada. Ella fue la única que pensó en decir eso en ese momento, pues bien por ella. No voy a abrir ese tema más”, replicó Zverev tras ser cuestionado por el comentario de una aficionado durante la entrega de trofeos, denunciando su inocencia en un presunto caso de violencia doméstica.

El germano también tuvo que contestar otra pregunta sobre un tema delicado, como es el presunto positivo en una sustancia dopante del que fue su verdugo en la final, el italiano Jannik Sinner (1).

“No sé nada sobre la situación en la que está. Sé que ha salido como inocente en el primer veredicto. Sé que están todavía mirándolo. Es un gran chico, no tengo nada en contra de él. No sé lo que va a pasar. La verdad es que no me esperaba esta pregunta, no sé qué contestar”, comentó un sorprendido Zverev.

Zverev también aprovechó para hacer autocrítica y admitió que el transalpino “es mejor en todo menos en el saque”.

“Él es muy similar a Novak cuando estaba a su nivel, no fallan y hacen que tengas que pegarle más fuerte para ganar. Es muy difícil ganar el punto desde el fondo, no te dan espacio, ni tiempo, jugando sobre la línea. Ahora mismo es demasiado bueno para mí, hoy no he estado ni cerca de lo que necesitaba”, agregó un Zverev abatido tras caer nuevamente en su tercera final Grand Slam. EFE