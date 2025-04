El Tribunal Supremo israelí tiene un nuevo presidente que el Gobierno no reconoce

La Comisión de Selección Judicial israelí ha nombrado este domingo a Isaac Amit como presidente del Tribunal Supremo, una elección que el Gobierno ha rechazado ya de plano hasta el punto de no reconocer el nombramiento.

La Comisión, el organismo israelí encargado de nombrar a los jueces, ha tomado la decisión tras un periodo de 16 meses en el que el Supremo no ha tenido un presidente formal debido al rechazo del Gobierno liderado por su ministro de Justicia, Yariv Levin.

Amit ha sido elegido tras una sesión de cinco horas en la que se han tratado las denuncias de conflictos de intereses que afectan al juez, que ejerce desde hace cuatro meses como presidente del Supremo en funciones.

Levin y los demás representantes de la coalición que sostiene al Gobierno israelí no han asistido a la sesión como gesto de protesta. Entre ellos están el ministro de Asentamientos, Orit Strock, y el diputado de Poder Judío Yitzhak Kroizer, según recoge el diario 'The Times of Israel'. Levin sí habría pertido en cambio que estuviera presente el director de la Administración de los Tribunales de Israel, Tzahi Ouziel, quien ejerce de secretario de la Comisión.

Levin ha criticado que "es un día triste para la democracia y un día triste para nuestro sistema judicial" porque Amit "no cuenta con la confianza del pueblo". Así, ha anunciado que "no dejaré de trabajar hasta arreglar esta lamentable situación".

En cambio, el líder de la oposición, Yair Lapid, ha manifestado su satisfacción por la elección de Amit por ser "una victoria para la democracia" ante los "retrasos innecesarios" forzados por el Gobierno que "han causado un enorme daño al estado de derecho en Israel".