Los Ángeles (EE.UU.), 23 ene (EFE).- El narcomusical francés de Jacques Audiard 'Emilia Pérez' y el drama del cineasta brasileño de Walter Salles 'I'm Still Here' fueron nominadas este jueves al Óscar a mejor película internacional junto a 'Flow', 'The Seed of the Sacred Fig' y 'The Girl with A Needle'. EFE

